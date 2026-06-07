Le pape Léon XIV rassemble plus d'un million de fidèles à Madrid pour une messe historique

Le pape Léon XIV célèbre une messe en plein air à Madrid sur la place de Cibeles, en présence du roi Felipe VI et de la reine Letizia, attirant plus d'un million de participants. Sa visite de sept jours en Espagne aborde des thèmes comme l'unité sociale, les migrants et les abus sexuels dans l'Église.

Le pape Léon XIV a célébré ce dimanche une messe en plein air sur la place de Cibeles à Madrid , un événement qui a rassemblé plus d'un million de fidèles venus de toute l' Espagne et de l'étranger.

La messe, présidée par le pontife, a été suivie par le roi Felipe VI et la reine Letizia, qui ont tenu à honorer de leur présence cette cérémonie exceptionnelle. La place de Cibeles, habituellement dédiée aux célébrations des supporters du Real Madrid, s'est transformée en un immense lieu de recueillement.

Les autorités avaient mis en place un vaste dispositif logistique et sécuritaire pour accueillir la foule, avec des milliers de forces de l'ordre mobilisées et des postes de secours répartis dans toute la zone. Après la messe, Léon XIV a conduit la procession du Corpus Christi sur quelques centaines de mètres, un parcours orné de plus de 30 000 œillets jaunes et blancs, aux couleurs du drapeau du Vatican.

Les fidèles ont pu apercevoir le pape à bord de la papamobile, qui a parcouru les rues du centre-ville sous les acclamations. Des pèlerins venus de régions reculées et de pays voisins ont campé sur place dès la veille pour garantir une place de choix. L'atmosphère était à la fois recueillie et festive, avec des chants et des prières s'élevant de la foule.

Le pape a béni les fidèles et les a exhortés à porter un message d'espérance dans un monde marqué par les divisions





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