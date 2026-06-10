Le pape Léon XIV bénit la tour Jésus-Christ de la Sagrada Familia

Le pape Léon XIV a béni mercredi soir la plus haute tour de la Sagrada Familia, une courte cérémonie achevée sur un spectaculaire son et lumière sur le parvis de la célébrissime basilique de Barcelone

Le pape Léon XIV a béni mercredi soir la plus haute tour de la Sagrada Familia , une courte cérémonie achevée sur un spectaculaire son et lumière sur le parvis de la célébrissime basilique de Barcelone , où il avait auparavant célébré une messe majestueuse.

Arrivé en début de soirée devant l'édifice, un des plus connus et des plus touristiques de la capitale catalane, le souverain pontife y a célébré un office d'environ 1 heure 30, accompagné notamment par un choeur de 500 adultes et 100 enfants, devant notamment le roi d'Espagne Felipe VI, la reine Letizia et le Premier ministre Pedro Sánchez. Durant son homélie prononcée dans la basilique, où les vitraux aux couleurs variées brillaient entre les colonnes, Léon XIV a fait une incursion dans le champ de l'actualité, estimant qu'il était impossible de croire en Jésus et promouvoir la guerre, dans une allusion à peine voilée à l'administration Trump.

A l'issue de son office, célébré en espagnol, catalan et latin, le Saint-Père a béni à l'extérieur de l'édifice après une courte cérémonie la tour de Jésus Christ, achevée en février et culminant à 172,5 mètres, faisant officiellement de la basilique toujours inachevée la plus haute église du monde. Cette croix brille le jour, en reflétant la lumière du soleil, et brille la nuit, en illuminant la ville comme un phare ouvert sur la Méditerranée, avait-il salué pendant son homélie, évoquant la croix qui trône au sommet de la tour, vers laquelle il a levé son regard quelques instants plus tard avant de l'asperger d'eau bénite sous les applaudissements de la foule.

Un spectaculaire spectacle en son et lumière a ensuite clos la soirée sur le parvis de la basilique pour marquer l'inauguration officielle de la tour, sous les yeux des invités présents, mais aussi de voisins se pressant sur leurs balcons.

Des feux d'artifice tirés lors de l'inauguration de la tour Jésus-Christ par le pape Léon XIV à la basilique de la Sagrada Familia, le 10 juin 2026 à Barcelone, en Espagne La visite de Léon XIV, le troisième pape à se rendre dans ce chef d'oeuvre moderniste après Jean Paul II en 1982 et Benoît XVI en 2010, a eu lieu un siècle jour pour jour après la mort de son architecte Antoni Gaudí, un fervent catholique, fait vénérable l'an dernier, étape préalable à sa béatification. Quelque 9.000 personnes ont pu suivre les cérémonies depuis l'intérieur de la basilique ou sur son parvis.

Mais au-delà du vaste périmètre de sécurité entourant la basilique, des dizaines de milliers de Barcelonais et de touristes se sont aussi pressés derrière des barrières pour tenter de suivre les cérémonies sur l'écran géant installé devant la Sagrada Familia. Le pape Léon XIV, le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia assistent à l'inauguration de la tour Jésus-Christ à Barcelone, le 10 juin 2026. C'est quelque chose de mémorable, à garder en mémoire.

Et que ce soit le pape qui le fasse aussi, se réjouisait Isabel Magallón, une employée administrative de 60 ans, évoquant la bénédiction de la tour de Jésus Christ. J'ai hésité, à cause de la foule et de tout le reste, mais je suis contente d'être venue.

Toute notre vie, la Sagrada Familia a été en construction, et le fait que le pape vienne maintenant, c'est comme y mettre un point final, estime de son côté María José Sedano, une avocate de 30 ans, qui était présente des heures en avance sur le trajet prévu du souverain pontife vers la basilique pour espérer l'apercevoir. La Sagrada Familia, dont la construction a été entamée il y a plus de 140 ans, avait été consacrée et élevée au rang de basilique par le pape Benoît XVI en 2010.

Elle pourrait être achevée d'ici une dizaine d'années. Des fidèles assistent à une messe solennelle présidée par le pape Léon XIV à la basilique de la Sagrada Familia, le 10 juin 2026 à Barcelone, en Espagne Mais l'achèvement de l'édifice est source de polémique autour de la façade de la Gloire et de ses quatre clochers. Sa construction selon les plans défendus par les architectes entraînerait la démolition de deux pâtés de maisons, ce à quoi les riverains s'opposent.

Mercredi, Léon XIV avait entamé son cinquième jour de visite en Espagne par une visite dans la prison de Brians, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone, avant de se rendre en hélicoptère dans la spectaculaire abbaye de Montserra





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