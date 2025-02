Le pape François poursuit son traitement à l'hôpital pour une infection respiratoire

Le pape François reste hospitalisé à Rome pour une infection des voies respiratoires, empêchant ainsi sa participation aux événements religieux habituels.

Le pape François est hospitalisé depuis lundi pour le quatrième jour consécutif afin de suivre un traitement contre une infection des voies respiratoires, a annoncé le Vatican. Le souverain pontife, âgé de 88 ans, a passé une nuit calme dimanche, a indiqué le palais pontifical. Le pape François, atteint d'une bronchite depuis plus d'une semaine, a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome vendredi matin.

Suite à l'avis de ses médecins de lui recommander un repos complet, le pape François n'a pas pu prononcer sa prière hebdomadaire habituelle dimanche devant les pèlerins de la place Saint-Pierre ni présider une messe spéciale dédiée aux artistes à l'occasion de l'année jubilaire de l'Église catholique. Le Vatican a qualifié son état dimanche de « stable » et avait précédemment indiqué qu'il resterait à l'hôpital aussi longtemps que nécessaire. Pendant son hospitalisation, le pape a continué à contacter les membres d'une paroisse catholique de Gaza, a rapporté lundi la chaîne italienne Mediaset. Un membre de la paroisse a déclaré que François avait appelé vendredi et samedi et qu'il était « de bonne humeur », mais qu'il semblait « un peu fatigué ». Le Vatican a annulé la visite du pape prévue lundi aux célèbres studios de cinéma Cinecitta de Rome. « Merci pour l'affection, la prière et la chaleur avec lesquelles vous m'accompagniez ces jours-ci », a écrit le pape sur X dimanche.





