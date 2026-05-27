Le Pape François met en garde contre le paradigme technocratique et appelle à un discernement éthique face aux innovations technologiques

Dans un texte approfondi, le Pape François aborde les défis posés par l'ascension d'un paradigme technocratique, où l'efficacité, le contrôle et le profit risquent de guider seuls les choix personnels, sociaux et économiques. Il souligne que les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle, ne sont pas neutres et exigent un nouveau cadre spirituel, éthique et politique. Inspiré par les images bibliques de la tour de Babel et de la reconstruction des ruines de Jérusalem, il invite la communauté chrétienne à prendre part activement à la construction d'une société plus humaine et fraternelle. Il alerte sur les risques de concentration du pouvoir entre les mains de quelques acteurs technologiques, pouvant mener à des exclusions, des manipulations et des inégalités, et rappelle que le progrès technique doit s'accompagner d'un authentique progrès social et moral.

Le Pape François s'interroge sur le grand chantier de notre époque, invitant à choisir quel projet construire face aux bouleversements technologiques. Il rappelle que les relations sociales à la lumière de l'Évangile sont une tâche confiée, de génération en génération, à la communauté chrétienne.

Sous la conduite de l'Esprit Saint, l'Église se laisse éclairer par la Parole pour lire les signes des temps et rechercher avec créativité de nouvelles voies afin que les relations entre les personnes et les peuples deviennent plus conformes aux exigences du Royaume de Dieu. Il encourage chacun, en particulier les fidèles laïcs, à ne pas avoir peur de se laisser interpeller par la réalité, à s'écouter mutuellement et à assumer avec fermeté leur responsabilité dans la construction d'une société plus humaine et plus fraternelle.

Le Pape François dénonce l'affirmation croissante d'un paradigme technocratique dans le monde globalisé, où la logique de l'efficacité, du contrôle et du profit tend à régir seule les choix personnels, sociaux et économiques. Il souligne que la technique n'est pas un simple instrument mais qu'elle devient un critère qui finit par déterminer ce qui compte, réduisant la création à un objet d'exploitation et les personnes à des rouages d'un système performant.

Ce paradigme s'est rapidement étendu ces dernières années, notamment sous l'effet de la diffusion de l'intelligence artificielle, des sciences cognitives, de la nanotechnologie, de la robotique et de la biotechnologie. Ces innovations, qui peuvent devenir une aide précieuse pour le développement humain intégral et la sauvegarde de la Maison commune, requièrent en raison de leur puissance un nouveau cadre spirituel, éthique et politique.

Les paroles de Romano Guardini rappellent que l'homme moderne n'a pas toujours reçu l'éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir. Le Pape rappelle l'avertissement de saint Paul VI selon lequel les progrès scientifiques et techniques, sans un authentique progrès social et moral, se retournent contre l'homme. Le progrès technique exige donc un discernement quant à la vision anthropologique qui le guide et aux fins qu'il poursuit.

Sans maturation éthique et sociale adéquate, le développement technologique peut faire croître les moyens sans que l'humanité ne croisse dans la même mesure, la personne risquant d'être évaluée avant tout en fonction de ses performances. Un fait déterminant est à reconnaître : dans le contexte numérique, le contrôle des plateformes, des infrastructures, des données et de la puissance de calcul n'appartient souvent pas aux États mais à de grands acteurs économiques et technologiques qui fixent les conditions d'accès, les règles de visibilité et les possibilités de participation.

Une telle concentration de pouvoir tend à devenir opaque, à échapper au contrôle public et augmente le risque d'un développement faussé qui engendre de nouvelles dépendances, des exclusions, des manipulations et des inégalités





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