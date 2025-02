Le pape François hospitalisé pour une bronchite

Le pape François, âgé de 88 ans, a été hospitalisé vendredi 14 février à l'hôpital Gemelli de Rome pour traiter une bronchite qui lui cause de graves difficultés respiratoires.

Le pape François, âgé de 88 ans, a été hospitalisé vendredi 14 février à l'hôpital Gemelli de Rome pour traiter une bronchite qui lui cause de graves difficultés respiratoires. Après ses audiences matinales, au cours desquelles il a reçu le premier ministre slovaque Robert Fico, le pape argentin s'est rendu à l'hôpital.

\Le communiqué du Vatican indique : « Ce matin, à la suite des audiences, François a été admis à l'hôpital Agostino Gemelli pour subir les tests de diagnostic nécessaires et poursuivre son traitement de la bronchite, qui est toujours en cours, en milieu hospitalier ». L'établissement dispose d'un étage spécialement aménagé, avec notamment une chapelle, pour accueillir le pape. \François souffre de cette bronchite depuis la semaine dernière et a dû renoncer mercredi à lire sa catéchèse lors de son audience générale hebdomadaire en raison de ses difficultés respiratoires. « Je me permets maintenant de demander au prêtre de lire. Moi, avec ma bronchite, je ne peux pas », avait-il déclaré après avoir lu quelques lignes. La semaine dernière, il avait déjà demandé à un assistant de lire la catéchèse, déclarant qu'il avait un « méchant rhume » qui lui causait « des difficultés » à parler. Le lendemain, le Vatican avait annoncé que François, élu en 2013, tiendrait ses audiences prévues lors des deux journées suivantes à son domicile en raison de sa bronchite. \Ces dernières années, le pape François, qui a eu 88 ans mi-décembre, a connu un déclin de santé et a subi plusieurs alertes. Il souffre de problèmes de hanche, de douleurs au genou, a subi des opérations, et a été atteint d'infections respiratoires. Le chef de l'Église catholique se déplace depuis 2022 en fauteuil roulant en raison de douleurs persistantes au genou, et doit s'appuyer sur une canne lors des rares moments où il est debout. Ces derniers mois, il a été contraint à plusieurs reprises de déléguer la lecture de ses discours voire d'annuler sa participation à des événements pour raisons de santé. \En décembre 2023, François, qui a subi une ablation partielle d'un poumon dans sa jeunesse, avait dû annuler à cause d'une bronchite une visite à Dubaï pour participer à la COP28 de l'ONU sur le climat. Fin mars, le jésuite argentin avait dû annuler à la dernière minute sa participation au Chemin de Croix au Colisée de Rome, avant de présider les célébrations de Pâques deux jours plus tard. \Il avait déjà été hospitalisé en juin 2023 pendant dix jours à l'hôpital Gemelli de Rome après une opération d'une hernie abdominale. Il y avait également été hospitalisé en mars 2023 pendant trois jours pour une bronchite et une dizaine de jours en juillet 2021 après une opération du côlon. \Malgré ces alertes médicales à répétition, François conserve un emploi du temps chargé, avec parfois une dizaine de rendez-vous dans la même matinée. Il continue aussi de voyager et a même effectué en septembre le plus long voyage de son pontificat, un périple de 12 jours aux confins de l'Asie du sud-est et de l'Océanie.





LaCroix / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

PAPE FRANÇOIS HOSPITALISATION BRONCHITE SANTÉ VATICAN

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le pape François célèbre le Jubilé des forces armées à RomeLe pape François a célébré une messe pour le Jubilé des forces armées, de police et des agents de sécurité à Rome. Il a adressé un message puissant aux 30 000 participants, soulignant l'importance du bien, de la justice et de la paix. Le pape a également appelé à la vigilance face à la tentation de la violence et à la propagande de la haine.

Lire la suite »

Vatican : Le pape François hospitalisé à Rome pour une bronchiteL’état de santé du pape, âgé de 88 ans, inquiète depuis plusieurs années

Lire la suite »

Déclaration de politique générale : 'François Bayrou est à la hauteur des défis' estime Jean-François RoussetAu lendemain du discours de politique générale du Premier ministre, François Bayrou, devant l’Assemblée, les députés aveyronnais disent vouloir 'se mettre au travail'. Ils réagissent aussi à la réforme des retraites, appelée à revenir dans le débat.

Lire la suite »

Le pape François hospitalisé pour une bronchiteLe pape François, âgé de 88 ans, a été hospitalisé à Rome pour traiter une bronchite qui provoque des difficultés respiratoires. Il souffre de cette maladie depuis la semaine dernière et a dû renoncer à lire sa catéchèse lors de son audience générale. Le pape se rend à l'hôpital Gemelli après ses audiences matinales, où il a reçu le Premier ministre slovaque Robert Fico.

Lire la suite »

Le pape François hospitalisé pour une bronchiteLe pape François, âgé de 88 ans, a été hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome pour traiter une bronchite qui lui cause de graves difficultés respiratoires. Cette hospitalisation intervient après plusieurs semaines de problèmes de santé pour le pontife, qui a dû renoncer à lire sa catéchèse à plusieurs reprises.

Lire la suite »

François Bayrou appelle le porte-parole des victimes de Notre-Dame-de-BétharramAlain Esquerre, porte-parole des victimes d'agressions sexuelles à Notre-Dame-de-Bétharram, a révélé avoir été contacté par François Bayrou, qui aurait exprimé sa volonté de trouver des solutions à la crise.

Lire la suite »