Le Pape François Hospitalisé avec une Infection des Voies Respiratoires

Le pape François, âgé de 88 ans, est hospitalisé à Rome depuis vendredi pour des problèmes de santé. Le Vatican a annoncé lundi que le pape souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires et que son état reste complexe.

Le pape François, hospitalisé à Rome depuis vendredi, présente un « tableau clinique complexe », a annoncé lundi le Vatican , laissant entendre que l'hospitalisation du pape de 88 ans devrait se prolonger. \« Les résultats des examens effectués ces derniers jours et aujourd’hui ont démontré une infection polymicrobienne des voies respiratoires qui a conduit à une nouvelle modification de la thérapie », indique ce bulletin de santé.

\Sur X (Twitter), il a néanmoins publié un message dimanche : « Je vous remercie pour l’affection, la prière et la proximité avec lesquelles vous m’accompagniez ces jours-ci. » Le souverain pontife est hospitalisé depuis trois jours pour des problèmes de santé. Le Vatican recommande un maximum de repos pour le pape François. Le 9 février déjà, alors qu’il donnait une messe spéciale au Vatican face aux forces militaires, le pape François a dû interrompre son discours. Placé sur une scène surélevée par rapport à la foule, le souverain pontife, atteint d’une bronchite depuis plusieurs jours a été contraint de donner la parole à son assistant pour des « problèmes respiratoires ». « Je m’excuse et je vais demander au maître de cérémonie de continuer la lecture parce que j’ai du mal à respirer », a-t-il déclaré. Il a pu reprendre son discours un peu plus tard.





