Le Pape François Condamne les Déportations de Masse de Migrants

Le pape François a exprimé sa profonde condamnation mardi 11 février face à l'intention du président américain Donald Trump de mettre en œuvre un programme de déportations massives de migrants. Selon le pape, cette politique constitue une « crise majeure » qui bafoue la dignité humaine.

Dans une lettre adressée aux évêques américains et publiée par le Vatican, François souligne que l'expulsion de personnes contraintes de quitter leur pays souvent en raison de la pauvreté extrême, de l'insécurité, de l'exploitation, de la persécution ou de la dégradation environnementale, est une violation de leur dignité. Il appelle « tous les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté (...) à examiner la légitimité des normes et des politiques, à la lumière de la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux, et non l'inverse ». \Le souverain pontife exprime également son désaccord avec toute mesure identifiant tacitement ou explicitement le statut illégal de certains migrants à la criminalité. Cependant, il reconnaît le droit d'un pays à se défendre contre les migrants ayant commis des « crimes graves », que ce soit aux États-Unis ou dans leur pays d'origine. Le pape avait déjà critiqué mi-janvier, à la veille de l'investiture de Donald Trump, son plan d'expulsion de migrants sans papiers, qu'il considérait comme une « calamité ». François, qui avait reçu Donald Trump au Vatican lors de son premier mandat en 2017 pour une entrevue d'une demi-heure, l'avait déjà critiqué pour ses positions anti-migrants. L'an dernier, le souverain pontife avait fait une rare intervention dans la campagne électorale américaine en qualifiant de « folie » les attitudes hostiles aux migrants et en critiquant les personnalités catholiques américaines de droite pour leurs positions jugées trop conservatrices. \Avant l'entrée en fonction de Donald Trump, le pape François a également nommé archevêque de Washington le cardinal Robert McElroy, un critique de la politique migratoire du républicain lors de son premier mandat. Les frictions entre Donald Trump et le pouvoir religieux se répètent depuis son élection. Lors d'un service religieux après son investiture, l'évêque épiscopalienne de Washington Mariann Budd avait exhorté le nouveau président à faire preuve de « miséricorde » envers les personnes LGBT ou immigrées « craignant pour leur vie ». Un sermon qui n'a pas plu à Donald Trump, qui a réclamé des « excuses » de la part de la religieuse. Avant l'élection, le pape François avait renvoyé dos à dos Donald Trump et Kamala Harris, estimant que les deux candidats étaient « contre la vie » en raison de l'hostilité du républicain envers les migrants et des positions pro-avortement de la démocrate





PAPE FRANÇOIS DONALD TRUMP MIGRANTS DÉPORTATIONS DIGNITÉ HUMAINE DROITS DE L'homme

