Le Palais royal norvégien reste silencieux après la condamnation de Marius Borg Høiby

Le Palais royal norvégien a choisi la retenue après la condamnation de Marius Borg Høiby à quatre ans de prison ferme. La Maison royale a publié un bref communiqué pour dire qu'elle ne ferait aucun commentaire sur l'issue du procès. L'affaire secoue le pays et intervient dans un contexte déjà douloureux pour la famille royale en raison de l'état de santé de Mette-Marit, la princesse héritière norvégienne.

Le Palais royal norvégien a choisi la retenue après la condamnation de Marius Borg Høiby à quatre ans de prison ferme . La Maison royale a publié un bref communiqué pour dire qu'elle ne ferait aucun commentaire sur l'issue du procès.

L'affaire secoue le pays et intervient dans un contexte déjà douloureux pour la famille royale en raison de l'état de santé de Mette-Marit, la princesse héritière norvégienne. Marius Borg Høiby, le fils aîné de Mette-Marit, a été condamné pour des faits de violences conjugales commis à l'encontre de deux de ses anciennes compagnes. Il a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation sur les 38 finalement retenus contre lui.

La justice a prononcé une condamnation à quatre ans de prison ferme. Marius Borg Høiby n'était pas présent à l'audience en raison de son état de santé. Il a suivi la lecture du verdict par visioconférence depuis la prison d'Ila, à l'ouest d'Oslo. La procureur Sturla Henriksbø a déclaré que la décision de justice était un tournant dans l'une des affaires les plus retentissantes qu'ait connues la Norvège ces dernières années.

Marius Borg Høiby continue de clamer son innocence et ses avocats ont déclaré que l'incarcération de leur client avait permis à sa cliente de se reconstruire et qu'elle se réjouit désormais de pouvoir continuer sa vie en paix. Autre ex-compagne du fils de Mette-Marit, la personnalité de télé-réalité Nora Haukland a réagi après le jugement en disant qu'elle était 'soulagée que le tribunal ait pris sa parole en considération' et qu'elle espérait que le verdict mettrait un terme définitif aux agissements violents de Marius.

L'affaire secoue le pays et intervient dans un contexte déjà douloureux pour la famille royale en raison de l'état de santé de Mette-Marit, la princesse héritière norvégienne.

Marius Borg Høiby, le fils aîné de Mette-Marit, a été condamné pour des faits de violences conjugales commis à l'encontre de deux de ses anciennes compagnes. Il a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation sur les 38 finalement retenus contre lui. La justice a prononcé une condamnation à quatre ans de prison ferme. Marius Borg Høiby n'était pas présent à l'audience en raison de son état de santé.

Il a suivi la lecture du verdict par visioconférence depuis la prison d'Ila, à l'ouest d'Oslo. La procureur Sturla Henriksbø a déclaré que la décision de justice était un tournant dans l'une des affaires les plus retentissantes qu'ait connues la Norvège ces dernières années.

Marius Borg Høiby continue de clamer son innocence et ses avocats ont déclaré que l'incarcération de leur client avait permis à sa cliente de se reconstruire et qu'elle se réjouit désormais de pouvoir continuer sa vie en paix. Autre ex-compagne du fils de Mette-Marit, la personnalité de télé-réalité Nora Haukland a réagi après le jugement en disant qu'elle était 'soulagée que le tribunal ait pris sa parole en considération' et qu'elle espérait que le verdict mettrait un terme définitif aux agissements violents de Marius.

L'affaire secoue le pays et intervient dans un contexte déjà douloureux pour la famille royale en raison de l'état de santé de Mette-Marit, la princesse héritière norvégienne.

Marius Borg Høiby, le fils aîné de Mette-Marit, a été condamné pour des faits de violences conjugales commis à l'encontre de deux de ses anciennes compagnes. Il a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation sur les 38 finalement retenus contre lui. La justice a prononcé une condamnation à quatre ans de prison ferme. Marius Borg Høiby n'était pas présent à l'audience en raison de son état de santé.

Il a suivi la lecture du verdict par visioconférence depuis la prison d'Ila, à l'ouest d'Oslo. La procureur Sturla Henriksbø a déclaré que la décision de justice était un tournant dans l'une des affaires les plus retentissantes qu'ait connues la Norvège ces dernières années.

Marius Borg Høiby continue de clamer son innocence et ses avocats ont déclaré que l'incarcération de leur client avait permis à sa cliente de se reconstruire et qu'elle se réjouit désormais de pouvoir continuer sa vie en paix. Autre ex-compagne du fils de Mette-Marit, la personnalité de télé-réalité Nora Haukland a réagi après le jugement en disant qu'elle était 'soulagée que le tribunal ait pris sa parole en considération' et qu'elle espérait que le verdict mettrait un terme définitif aux agissements violents de Marius





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