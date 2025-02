Le Pack Home Cinéma LG SQC4R à Prix Réduit chez E.Leclerc

Offrez-vous un son immersif avec le pack LG SQC4R comprenant une barre de son, un caisson de basse sans fil et deux enceintes arrière. Disponible actuellement à un prix avantageux chez E.Leclerc, ce système vous permettra d'améliorer considérablement l'audio de votre télévision.

Si vous souhaitez améliorer le son de votre téléviseur et profiter d'un effet surround, vous pouvez opter pour le pack LG SQC4R, qui comprend une barre de son , un caisson de basse sans fil et deux enceintes arrière. La bonne nouvelle est que ce système est actuellement proposé à un prix très avantageux chez E.Leclerc . On le sait, une barre de son permet d'améliorer considérablement l'audio d'un téléviseur.

Mais lorsqu'elle est associée à un caisson de basse et, en plus, à un kit d'enceintes arrière pour nous offrir une véritable expérience sonore surround, le résultat est encore plus agréable. Vous pourriez en profiter avec le système LG SQC4R, qui comprend tous ces appareils. La barre de son LG SQC4R est d'abord un modèle plutôt compact, qui se distingue de nombreux concurrents. Avec ses dimensions de 66 x 5,6 x 9,9 cm, elle est plutôt discrète et ne prend pas trop de place sous un téléviseur. Un atout indéniable pour les petits meubles. Elle est également sans fil, ce qui facilitera grandement son installation. Elle est accompagnée d'un caisson de basse, lui aussi sans fil, qui offre des basses bien plus puissantes. Les films d'action prendront alors une toute autre dimension grâce à lui, par exemple. Notez également que la barre de son est compatible Bluetooth, ce qui est pratique pour ceux qui souhaitent l'utiliser comme enceinte. Cette barre de son LG et son caisson de basse sont complétés par deux enceintes arrière. Placées derrière vous, elles vous feront profiter d'une scène sonore surround arrière étendue, avec l'impression que le son vous entoure complètement. Attention, notez que ces enceintes sont filaires et doivent être reliées au récepteur, qui lui-même doit être connecté sans fil à la barre de son. Une fois votre installation complète, vous pourrez profiter d'un rendu 4.1 et d'une puissance totale de 220 W, tout à fait suffisante pour sonoriser une grande pièce. Sachez enfin que si la barre de son est livrée avec une télécommande, vous pourrez également utiliser la télécommande de votre téléviseur pour la contrôler.





