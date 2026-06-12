Le nucléaire est l'un de nos points forts, déclare le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s'est rendu sur le site d'Orano Melox à Chusclan pour soutenir la réindustrialisation de la France. Il a déclaré que le nucléaire est l'un de nos points forts et que l'entreprise Orano fait figure de bon élève pour la réindustrialisation.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s'est rendu sur le site d' Orano Melox à Chusclan pour soutenir la réindustrialisation de la France. Le nucléaire est l'un de nos points forts, a-t-il déclaré.

Orano fait figure de bon élève pour la réindustrialisation avec son grand nombre de formations disponibles. D'ici 2033, la filière nucléaire vise 100 000 recrutements. Le ministre du Travail et des Solidarités a également mis en avant l'emploi des femmes et des salariés expérimentés à Orano. Les femmes ne sont pas assez présentes dans les filières techniques, on doit faire quelque chose.

Ici, il y en a de plus en plus, a-t-il ajouté. Au niveau des expérimentés, c'est pareil, l'entreprise veut en embaucher au moins 10 %. Le ministre du Travail a profité de sa venue à Melox pour mettre en avant l'électricité décarbonée nucléaire et renouvelable qui sera produite en grande quantité dans les années à venir. Il faut que les Français se rendent compte qu'on a dans les mains un nouvel or blanc, a-t-il déclaré.

L'or noir, c'était le pétrole mais ses réserves ne sont pas illimitées. Plus d'1,5 degré, c'est en marge mais vous avez vu qu'au mois de mai, on a atteint des niveaux de températures qu'on n'avait jamais connus en France, a-t-il ajouté. Le ministre du Travail a également visité l'école des métiers du nucléaire et a pu découvrir les différentes machines utilisées par les employés.

Guidé par Arnaud Capdepon, directeur du site d'Orano Melox, le ministre a pu comprendre la complexité de la chose. Le ministre du Travail a également mis en avant l'importance de la féminisation des métiers du nucléaire. Il y a 32 % de femmes dans les comités de direction et plus de 250 femmes à des programmes de développement du leadership, a-t-elle déclaré.

On fait un effort constant pour atteindre l'équité de rémunération entre les collaborateurs femmes et hommes à responsabilités et profils équivalents, a-t-elle ajouté. Au niveau des formations, Orano a même créé Boost'elles cette année, une formation interne dédiée aux femmes managers de proximité à Melox. Pour solliciter les femmes à aller vers ces filières scientifiques, il faut aller dans les écoles et les collèges, a-t-elle déclaré.

C'est pour cela qu'on a beaucoup de relations avec les écoles de tous les niveaux, a-t-elle ajouté. Le gouvernement est favorable au travail le 1er mai, a déclaré Jean-Pierre Farandou. Le code du Travail a un trou dans la raquette, a-t-il ajouté. Le ministre du Travail a également évoqué l'importance de l'intelligence artificielle et des data center.

On va disposer d'énormément d'électricité, qu'on pourra même vendre aux autres pays, a-t-il déclaré. Les investisseurs vont venir en France car il y a de l'électricité décarbonée et en termes de valeur ajoutée, on pourra capter cette valeur, a-t-il ajouté. Le choix stratégique du nucléaire et des énergies renouvelables, c'est le choix de l'électricité décarbonée abondante et peu coûteuse, a-t-il conclu





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