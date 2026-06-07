Le nouveau show sportif de Marion Bartoli chaque dimanche à 19h30

Marion Bartoli anime un nouveau show sportif chaque dimanche à 19h30 aux côtés de Georges Quirino. Le programme propose un bilan complet de l'actualité sportive du week-end, avec des analyses francs et directes. Les discussions portent sur les performances des équipes, les tactiques et les joueurs à suivre, comme l'Équipe de France et le jeune Zaïre-Emery. Une émission qui s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sport.

Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino , elle vient tirer le bilan de toute l' actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !

La défense des Bleus est-elle son point faible ? Flo souhaiterait voir Zaïre-Emery titulaire à droite ! - 06/0





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Dernier débat des GG du Sport : une dernière fois dans le Ring des GGLe dernier débat des Grandes Gueules du Sport avant la fin de la saison. Au programme : un face à face brûlant dans le Ring des GG, un coup de gueule du capitaine Cessieux, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps. L'émission se déroule de 10h00 à 11h00, avec la causerie de Frédéric Weis à la mi-temps. Chaque samedi et dimanche, de 9h00 à 12h00, les Grandes Gueules du Sport analysent et débattent de l'actualité sportive, entourés de sportifs de renom comme David Douillet, Marion Bartoli ou Marc Madiot. L'émission commence fort à 9h30 avec l'actu brûlante. La dernière ligne droite comprend le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer et le grand jeu des GG, où les auditeurs peuvent se confronter aux chroniqueurs.

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