Le Nouveau Roman de Freida McFadden : La Locataire, Une Intrigue Mystérieuse à Ne Pas Manquer

Freida McFadden, auteure à succès, revient avec son nouveau roman, La Locataire. Ce thriller mystérieux promet d'offrir aux lecteurs une expérience captivante et inoubliable. En attendant la sortie de son prochain livre en anglais, prévue le 6 mai 2025, découvrez un avant-goût intrigant de l'histoire de Blake, un homme au sommet de sa gloire, qui voit sa vie basculer après une série de licenciements et de difficultés financières.

Prochainement, un autre livre devrait voir le jour, en anglais, dont la sortie est prévue pour le 6 mai 2025.

Pour patienter, on vous donne un léger avant-goût... Dans ce livre, Freida McFadden plonge le lecteur dans une intrigue mystérieuse à laquelle on pourrait tou.t.e.s s'identifier. Cette fois-ci, pas d'histoire de femme de ménage ou encore de psychologue, l'auteure nous raconte le quotidien d'un homme, qui est au sommet de sa gloire. Pourtant, tout va s'arrêter brutalement pour le businessman lorsqu'il est licencié de son poste de vice-président d'une boîte de marketing. Il se retrouve alors dans l'incapacité de payer son prêt immobilier de sa nouvelle maison où il vit avec sa fiancée. Bref, Blake est désemparé. C'est là qu'entre en scène Whitney : une jeune femme, belle, charmante, terre-à-terre, qui cherche une chambre à louer. L’occasion rêvée pour Blake de réussir à joindre les deux bouts. Problème : au fil des jours, les voisins commencent à traiter Blake différemment, une odeur de pourriture imprègne sa maison, des bruits étranges le réveillent au milieu de la nuit. Une chose est sûre, l’arrivée de Whitney n’est sûrement pas le fruit du hasard et les secrets les plus fous de Blake pourraient bien être révélés… Tentant, n'est-ce pas ? Il n’y a pas de doute, avec ce nouveau roman, Freida fascinera encore une fois ses lecteur.ice.s.





Thriller Freida Mcfadden La Locataire Roman Thriller Mystère Intrigue Lecture

