La Fondation du patrimoine a comme projet de mettre en place un "pass patrimoine" qui donne accès à plus de 500 monuments français, pour 100 euros par an. Le pass Patrimoine offrira dès septembre l'accès à plus de 500 sites culturels en France pour environ 100 euros. Porté par la Fondation du patrimoine, il vise à soutenir les monuments français et à renforcer l'intérêt du public. Après le pass culture ou sport, vous pourrez vous munir en septembre du "pass patrimoine" qui vous permettra de visiter des centaines de monuments, musées ou châteaux, en payant environ 100 euros.

Le nouveau " pass patrimoine " à 100 euros par an qui donnera accès à plus de 500 monuments français a été annoncé par la Fondation du patrimoine.

Ce pass offrira dès septembre l'accès à plus de 500 sites culturels en France pour environ 100 euros. Porté par la Fondation du patrimoine, il vise à soutenir les monuments français et à renforcer l'intérêt du public. Après le pass culture ou sport, vous pourrez vous munir en septembre du "pass patrimoine" qui vous permettra de visiter des centaines de monuments, musées ou châteaux, en payant environ 100 euros





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pass Patrimoine Monuments Français Fondation Du Patrimoine Pass Culture Ou Sport Sites Culturels Visites Éphémères Conférences Concerts

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patrimoine : un nouveau pass pour visiter 500 monuments dès septembre en FranceLa Fondation du patrimoine lancera en septembre un pass annuel permettant d’accéder à près de 500 sites culturels en France pour soutenir leur entretien

Read more »

Le nouveau Pass patrimoine : Un sésame pour découvrir les trésors de FranceLa Fondation du patrimoine lance un pass annuel permettant l'accès à près de 500 monuments, alliant sites prestigieux et lieux méconnus pour soutenir la préservation du patrimoine national.

Read more »

Olivier Gronier se met en retrait du pôle Normandie de la Fondation du PatrimoineOlivier Gronier passe la main. Depuis 14 ans qu'il travaille au titre de délégué départemental puis régional à la Fondation, il avait envie de souffler. Mais pas d'arrêter.

Read more »

Typology lance une alternative no-makeup au fond de teint notée 100/100 sur YukaSans pigments et sans silicones, le nouveau soin de chez Typology unifie le teint et floutte les imperfections. Une vraie alternative au fond de teint, notée 100/100 sur Yuka.

Read more »