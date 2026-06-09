Le non qui a changé ma vie : Abdullah Ibhais, lanceur d'alerte sur le Qatar 2022

Ancien responsable médias du Mondial 2022, Abdullah Ibhais raconte comment son refus de couvrir les abus envers les travailleurs migrants lui a valu une condamnation et sept ans de vie brisée. Il appelle la FIFA à assumer ses responsabilités.

Abdullah Ibhais, ancien responsable des relations medias du Comité suprême pour la livraison et l'héritage de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a été condamné en avril 2021 à cinq ans de prison pour corruption.

Pour lui, cette condamnation est directement liée à son refus d'obéir à des ordres visant à dissimuler les conditions de travail inhumaines des travailleurs migrants sur les chantiers des stades. Aujourd'hui libre après avoir purgé une partie de sa peine, il livre un témoignage poignant et interpelle la FIFA sur son devoir de garantir les droits humains dans les pays hôtes.

Ibhais raconte son parcours personnel : né en Jordanie, il a été marqué par le Mondial 1998 en France, qui a éveillé sa passion pour le football, car c'était la dernière édition diffusée gratuitement dans la région. Depuis, il a suivi de nombreuses Coupes du monde, rêvant qu'un jour le Moyen-Orient puisse en organiser une. Lorsque le Qatar obtient l'organisation en 2010, ce rêve devient réalité pour des millions de personnes.

En août 2014, il rejoint le comité d'organisation, convaincu que celui-ci allait impulser des changements positifs et améliorer les conditions de vie des travailleurs migrants. À l'époque, il croyait aux promesses de réformes et à la capacité du Comité à montrer l'exemple. Mais progressivement, ses espoirs s'effondrent.

Il découvre que les abus dénoncés par la presse depuis 2013 sont bien réels : des milliers d'ouvriers originaires d'Inde, du Népal et d'autres pays subissent des salaires impayés, des conditions de travail dangereuses et un système de parrainage qui les prive de leurs droits. Le point de rupture survient en août 2019, lorsque des centaines d'ouvriers se mettent en grève à Al Shahaniya, à l'ouest de Doha.

Human Rights Watch rapporte des mouvements de protestation dans le pays, les travailleurs dénonçant des mauvaises conditions, des salaires non versés et des retards de paiement. Ce jour-là, Ibhais reçoit un ordre direct de ses supérieurs : étouffer l'affaire en déclarant qu'aucun travailleur lié à la Coupe du monde n'est concerné. Il doit déformer la vérité. Mais il décide de se rendre sur place pour vérifier lui-même.

Il constate que des ouvriers participant aux chantiers du Mondial sont bien concernés : certains n'ont pas touché leur salaire depuis des mois, n'ont pas mangé depuis deux jours et n'ont plus accès à l'eau potable. Face à cette réalité, il ne peut pas obéir. Il dit non. Ce non lui a coûté sept ans de sa vie, selon lui.

Il est arrêté, accusé de corruption et condamné à cinq ans de prison en 2021. Il affirme que cette condamnation est une vengeance pour avoir dénoncé les abus et refusé de couvrir les violations des droits humains. Pendant sa détention, il a subi des pressions et des menaces. Aujourd'hui, il est libre mais marqué à vie.

Il continue de se battre pour que justice soit faite et pour que les travailleurs migrants soient protégés. Il appelle la FIFA à assumer ses responsabilités et à imposer des clauses contraignantes de respect des droits humains dans les contrats d'attribution des Coupes du monde. Il souligne que les promesses de réformes faites par le Qatar n'ont pas été tenues et que le système de la kafala reste largement en place.

Son histoire est un avertissement pour les futures compétitions sportives internationales : les intérêts économiques ne doivent pas primer sur la dignité humaine





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Qatar 2022 Droits Humains Travailleurs Migrants Lanceur D'alerte FIFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Maroc, toujours aussi fort qu'en 2022 ? L'analyse de l'After FootL'émission 'After Foot' sur RMC, qui fête ses 20 ans, examine la progression de l'équipe du Maroc depuis la Coupe du Monde 2022. Les experts estiment que les Lions de l'Atlas ont consolidé leur statut, mais que leurs adversaires sont désormais mieux préparés.

Read more »

Réarmement : Safran va multiplier par dix la production de bombes AASM entre 2022 et 2027Le groupe dirigé par Olivier Andriès sera en mesure de produire jusqu'à 2 000 bombes guidées laser AASM, appelée aussi Hammer à l'export, dans les prochaines années. Vraisemblablement en 2027.

Read more »

Vacances d'été : le budget des Français au plus bas depuis 2022, découvrez son montant moyenMalgré un contexte économique tendu, la majorité des Français comptent partir pour les vacances d’été. Toutefois, leur budget a largement diminué pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2022. Une situation qui les pousse à revoir leur plan.

Read more »

Incendies en Gironde : quatre ans après, des animaux gardent encore des stigmates du terrible été 2022Après les incendies du terrible été 2022, certains animaux gardent encore les stigmates des flammes sur eux, comme le prouve la carapace d’une tortue examinée par l’association Cistude Nature

Read more »