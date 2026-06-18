Le président de la République française, Emmanuel Macron, a accueilli le président des États-Unis, Donald Trump, au château de Versailles. L'occasion de se pencher sur les affaires du monde et de déguster les meilleurs produits des terroirs français.

Le président de la République française, Emmanuel Macron , a accueilli le président des États-Unis, Donald Trump , au château de Versailles. L'occasion de se pencher sur les affaires du monde et de déguster les meilleurs produits des terroirs français.

Le jambon de Noir de Bigorre, avec 36 mois d'affinage, a été servi à l'occasion du repas présidentiel. Emmanuel Macron a mis en avant l'un des produits emblématiques du territoire pour régaler Donald Trump. Le Noir de Bigorre est un produit reconnu de la gastronomie française et a été invité à la table des dirigeants de la planète.

Les pétales de jambon avec 36 mois d'affinage ont tenu leur rang à côté des meilleurs produits des terroirs français comme les asperges du val de Loire, une volaille du Bourbonnais, un plateau de fromage et une tarte au chocolat. Le Noir de Bigorre est un produit de niche et d'exception, reconnu pour ses qualités gustatives.

Il est moelleux et long en bouche, avec une belle complexité aromatique dominée par le fruit sec. Ses arômes sublimes viennent principalement de son gras, riche en acides gras mono-insaturés. Le Noir de Bigorre a failli faire les frais d'une certaine uniformisation de l'élevage, mais il a réussi à se faire reconnaître pour ses qualités gustatives. Il est désormais un habitué des tables des grands de ce monde et est servi dans les cuisines du palais de l'Elysée.

Le Noir de Bigorre est un produit qui a une belle histoire et qui est reconnu pour ses qualités gustatives. Il est un produit qui est ancré dans la gastronomie française et qui est servi dans les meilleures tables du monde. Le Noir de Bigorre est un produit qui a une belle revanche à prendre, car il a failli faire les frais d'une certaine uniformisation de l'élevage.

Mais il a réussi à se faire reconnaître pour ses qualités gustatives et est désormais un habitué des tables des grands de ce monde. Le Noir de Bigorre est un produit qui est reconnu pour ses qualités gustatives et qui est servi dans les meilleures tables du monde. Il est un produit qui a une belle histoire et qui est ancré dans la gastronomie française.

Le Noir de Bigorre est un produit qui a une belle revanche à prendre, car il a failli faire les frais d'une certaine uniformisation de l'élevage. Mais il a réussi à se faire reconnaître pour ses qualités gustatives et est désormais un habitué des tables des grands de ce monde





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