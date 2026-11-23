Découvrez le four à pizza et airfryer électrique Ninja Artisan. Cuisson rapide, cinq modes, utilisation extérieure. Prix et offres Black Friday détaillées ici.

Le four à pizza et airfryer électrique Ninja Artisan se distingue comme un appareil de cuisine polyvalent conçu pour la cuisson extérieure. Il est capable de préparer une pizza de 30 centimètres en moins de trois minutes, hors temps de préchauffage. Cet outil s'adresse aux familles recherchant des repas conviviaux sans passer par la restauration rapide traditionnelle.

Performance et Précision de Cuisson

La technologie de ce dispositif permet d'atteindre des températures allant jusqu'à 370 °C. L'utilisateur dispose de cinq réglages précis adaptés à différents types de croûtes. Ces options incluent la croûte alvéolée, la pâte fine, le style new-yorkais, une pâte plus épaisse et une fonction pour améliorer les pizzas du commerce. Cette précision évite de devoir deviner la température idéale pour obtenir une pâte croustillante.

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L'appareil offre une sécurité accrue grâce à sa conception entièrement électrique. En éliminant l'utilisation du gaz ou du charbon, il supprime tout risque de flamme nue à surveiller. Cette caractéristique le rend idéal pour une installation sur un balcon ou un patio, respectant les normes de sécurité des espaces urbains.

Polyvalence Culinaire Au-Delà de la Pizza

Bien que nommé pour ses capacités pizzas, le Ninja Artisan intègre des modes Air Fry et Bake pour d'autres préparations. Il peut préparer du pain, des gâteaux, des cookies, des frites, des légumes croustillants ou des nuggets. Le mode Prove maintient une chaleur légère, facilitant la levée naturelle des pâtes à pain ou à pizza.

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La productivité de l'appareil est élevée, avec une capacité à enchaîner trois pizzas en environ une dizaine de minutes. Cette rapidité permet de servir toute la famille simultanément sans attendre que chaque plat chauffe. Il remplace avantageusement les multicuiseurs oubliés en offrant une expérience culinaire moderne et efficace pour les rassemblements.

Accessoires Inclus et Prix de Vente

L'achat du four à pizza et airfryer électrique Ninja Artisan inclut un kit complet pour une prise en main immédiate. La livraison comprend une pierre à pizza dédiée, un plat de cuisson, une pelle professionnelle et un panier Crousti. Ces éléments sont conçus pour optimiser la texture et la cuisson des aliments préparés.

Le prix officiel de vente est fixé à 349,99 euros sur le site officiel de Ninja. Ce tarif s'inscrit dans une offre commerciale plus large concernant les appareils de la marque, avec des réductions significatives sur d'autres modèles disponibles pour la période du Black Friday.

Offres Spéciales sur la Gamme Ninja

Durant cette période, plusieurs appareils Ninja sont proposés avec des remises importantes. L'Air Fryer Ninja Foodi Flex 10.4L, un modèle 7-en-1 de couleur noire, est disponible à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. La Machine à café Ninja AutoBarista est également réduite à 599,99 euros, contre 799,99 euros précédemment.

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La gamme comprend également l'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1, proposé à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros. Le Air Fryer Ninja DoubleStack XL est quant à lui accessible à 179,99 euros au lieu de 289,99 euros. La Machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1, permettant de réaliser glaces, sorbets et milkshakes maison, est vendue à 169,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Enfin, le Multi-styler et Sèche-Cheveux 5-en-1 Shark FlexStyle complète l'offre avec un prix de 179,99 euros au lieu de 249,99 euros. Ces promotions couvrent un large spectre d'équipements de cuisine et de beauté, visant à offrir des économies substantielles aux consommateurs souhaitant équiper leur maison de technologie de pointe.