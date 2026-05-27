Le NEST quitte ses murs : une tournée dans les salles des fêtes pour un théâtre en transition

Le NEST, théâtre de Thionville (Moselle), doit quitter ses murs pour la construction d'un nouveau théâtre attendu pour 2029. Ses équipes partent jouer dans les salles des fêtes des villages voisins, avec une pièce célébrant ces lieux populaires.

Comment un théâtre peut-il continuer à exister lorsqu'il n'a plus de scène ? À Thionville ( Moselle ), le NEST est contraint de quitter ses murs le temps de la construction d'un nouveau théâtre , attendu pour 2029.

Ses équipes partent alors jouer dans les salles des fêtes des villages voisins. La pièce "Jour de fête" est ainsi jouée à la salle des fêtes de Veymerange (Moselle), le 20 mai 2026. Deux heures avant le spectacle, une camionnette équipée de haut-parleurs sillonne les rues du village pour annoncer la représentation. La pièce en elle-même est une célébration de ces lieux populaires, et elle est mise en scène par Alexandra Tobelaim, la directrice du NEST.

Elle rassemble des textes écrits par Mona El Yafi, Samuel Gallet, Magali Mougel et Karin Serres, accompagnés des musiques de Lionel Laquerrière. Cette création est également une manière d'aller chercher un nouveau public, directement dans les villages, avec l'espoir que ces spectateurs pousseront ensuite les portes du futur théâtre lorsqu'il ouvrira ses portes à Thionville, en 2029





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