Le Néphilim : Excellence Gastronomique et Transmission de Savoir

Situé à La Cousquille, le Néphilim est le seul restaurant gastronomique d'Escalquens. Le chef, Morgan Creach, crée des menus surprises chaque semaine à partir de produits frais et de saison. Christelle Sor s'occupe des accords mets et vins, ainsi que du service en salle. Morgan et Christelle souhaitent transmettre leur passion pour la gastronomie aux jeunes générations en accueillant des stagiaires et en participant à des concours pour apprentis.

Seul restaurant gastronomique d'Escalquens, le Néphilim situé à La Cousquille, est une petite structure qui abrite l'excellence. Le chef, Morgan Creach, propose chaque semaine des menus créatifs élaborés avec des produits frais et de saison. La qualité est le maître-mot du restaurant. Pas de carte, des menus surprises qui changent tous les quinze jours, au nombre de services, et des menus du marché. Christelle Sor s'occupe des accords mets et vins et de la salle.

Cette excellence, Morgan et Christelle souhaitent la partager et pas seulement avec leurs clients. « L’avenir de notre métier passe par la formation et nous pensons que notre structure s’y prête. Nous souhaitons transmettre l’amour de ce métier aux plus jeunes mais nous avons du mal, aujourd’hui, à recruter des personnes passionnées comme nous pouvons l’être », explique Christelle. Morgan s’inscrit depuis longtemps dans cette démarche, il retourne régulièrement surveiller des épreuves de cuisine au lycée professionnel François Camel à Saint-Girons où il a fait ses études. Christelle fait de même pour des épreuves de service au CFA. Dans la cuisine et dans la salle, Ambre et Jade sont les stagiaires du moment. Toutes deux sont élèves au Lycée d’Occitanie en première année. « Nous sommes inscrits sur le site de l’État, 'Les entreprises s’engagent' et sur la plate-forme JobIrl, où les étudiants cherchent un stage ou une alternance. C’était le cas de notre apprentie, Chloé », poursuit Morgan. Elle participe, avec lui, à un concours pour apprentis. Ils sont en finale et monteront en Alsace en mars pour la dernière étape. « Ils se préparent depuis octobre 2024. La demande vient de Chloé qui a un caractère de compétitrice et Morgan joue le jeu pour l’encourager dans cette démarche et parce qu’il a ce même caractère. Dans ce concours, Chloé sera la chef et Morgan son commis », sourit Christelle. Pour tout renseignement et réservation, Le Néphilim, 05 61 80 57 8





