Le néonazi Sébastien Dudognon jugé pour un projet terroriste

Sébastien Dudognon, un ancien membre du Front National de la Jeunesse, est jugé pour « association de malfaiteurs terroristes » avec sept autres individus. Le groupe, baptisé « Honneur et Nation », projetait de faire sauter un temple maçonnique dans l'est de la France en guise de « signal » contre les francs-maçons qu'ils considéraient comme « tout-puissants ».

Le crâne de Sébastien Dudognon n'est pas franchement rasé de près, mais on devine encore le mot « Skinhead » tatoué à l’arrière en lettres grasses. Autrement l’ancien secrétaire départemental du Front national de la Jeunesse (FNJ) en Corrèze a de l’encre un peu partout : le Christ crucifié sur la nuque, une devise SS sur le bras gauche… « Mais ça ne vous gêne pas ce que vous voyez dans la glace le matin ? » , s’étonne la présidente de la 16 e chambre correctionnelle, ce 4 février.

Le néonazi de 33 ans répond posément : « Non, je fais ma vie (…) La plupart des gens savent pas ce que ça veut dire. Surtout à la campagne. » Dudognon a le nazisme dans la peau. Il dit souvent qu’il aime cette idéologie « pour l’aspect social ». Courant 2020, il a donc rassemblé des altruistes comme lui au sein d’ un groupuscule d’extrême droite dont il devient président : Honneur et Nation (statuts déposés à Vichy). Leur ligne ? Anti-immigrés, antisémite et suprémaciste blanche. Ils sont persuadés qu'une guerre civile est imminente. À l’été 2020, des enquêteurs de Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) découvrent le projet terroriste de la bande : faire sauter un temple maçonnique dans l’est de la France. Contre les francs-maçons « tout-puissants » qui dirigent le monde, il leur paraissait urgent « d'envoyer un signal » . Certains membres d’Honneur et Nation parlent de commettre des assassinats ciblés. Réunions secrètes, recherches d'armes et repérages se succèdent. Nom de code de l’opération ? « Projet Alsace ». Arrêtés puis mis en examen, Sébastien Dudognon et sept complices présumés, âgés de 28 à 69 ans, dont 3 anciens membres du FN, ont été renvoyés devant le tribunal de Paris pour « association de malfaiteurs terroristes ». Ils sont jugés depuis le 4 février.





MarianneleMag / 🏆 12. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Terrorisme Extreme Droite Néonazisme Association De Malfaiteurs Sécurité Intérieure

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Marseille : le torchon brûle entre Sébastien Delogu et Sébastien Jibrayel, sur fond d'arrachage d'affichesLe député Insoumis Sébastien Delogu accuse des 'proches de Sébastien Jibrayel' d'avoir agressé des militants LFI qui collaient des affiches dans le 16e arrondissement. L'adjoint au maire (PS) dénonce des 'propos mensongers'.

Lire la suite »

Cyberharcèlement contre une journaliste du Monde suite aux funérailles du fondateur du Front NationalUne journaliste du Monde a été victime d'une campagne de cyberharcèlement après avoir couvert les funérailles du fondateur du Front National. Le journal a déposé plainte contre un représentant du média d'extrême droite Frontières et le député gardois Alexandre Allegret-Pilot.

Lire la suite »

Tout1Fromage ouvre une quatrième boutique à Saint-Sébastien-sur-LoireTout1Fromage, une entreprise familiale spécialisée dans la vente de fromages et de produits du terroir, ouvre sa quatrième boutique à Saint-Sébastien-sur-Loire, Nantes, le 20 janvier 2025.

Lire la suite »

Le pâtissier Sébastien Bouillet en procédure de sauvegardeLe célèbre pâtissier-chocolatier lyonnais Sébastien Bouillet a sollicité une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Lyon. La maison spécialisée dans la pâtisserie et le chocolat, qui possède plusieurs boutiques à Lyon et dans l'agglomération, a connu un chiffre d'affaires décevant malgré des investissements importants ces dernières années. Cette procédure vise à anticiper d'éventuelles difficultés et à garantir la pérennité de l'entreprise.

Lire la suite »

Député LFI Sébastien Delogu Victime de MenacesLe député insoumis phocéen Sébastien Delogu a révélé une lettre de menaces accompagnée d'une balle, reçue le 1er janvier dernier. Le Comité '732', auteur de la lettre, insulte et menace l'élu. La France Insoumise et ses membres, notamment Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot, sont également attaqués. Des personnalités LFI ont exprimé leur soutien à Delogu et interpellent le ministre de l'Intérieur.

Lire la suite »

Rugby : pourquoi l’Aviron Bayonnais joue un deuxième match à Saint-SébastienLa deuxième délocalisation de l’Aviron Bayonnais, le 26 avril à Saint-Sébastien, a été confirmée mardi dans la capitale du Guipuzcoa. L’occasion d’annoncer la création d’une académie pour développer le rugby en Pays basque espagnol

Lire la suite »