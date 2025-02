Le Nîmes Urban Trail Se Prépare à Accueillir Plus de 12 000 Coureurs

La 10e édition du Nîmes Urban Trail (NUT), une course à pied d'envergure internationale, se prépare à accueillir plus de 12 000 participants dimanche 16 février. Les organisateurs, Yeswerun, travaillent d'arrache-pied pour garantir un déroulement optimal de l'événement, qui propose cinq distances aux sportifs de tous niveaux.

La plus grande course nîmoise est sur ses derniers préparatifs. Prévue dimanche 16 février, la 10e édition du Nîmes urban trail ( NUT ) s’apprête à accueillir plus de 12 000 participants, issus de quarante-deux pays et quatre-vingt-douze départements français. Un record de participation. À son lancement, la course comptait 1 500 coureurs. Plus de 25 000 spectateurs seront aussi attendus. L’enjeu est donc de taille pour les équipes organisatrices de l’évènement.

À cinq jours de la course, comment préparent-ils l’événement tant attendu ? 'Il y a beaucoup de sujets de dernière minute. Il y a énormément de livraisons, on orchestre tout heure par heure, minute par minute', fait savoir Benoît Goiset, directeur associé de l’entreprise Yeswerun, organisatrice de l’événement. Près de 900 personnes (bénévoles inclus) forment l’équipe aux commandes du NUT, des profils spécialisés dans plusieurs domaines précis : de la logistique aux secours, en passant par la sécurité. 'Nous sommes dans la mise en place concrète, alors que dans le même temps il faut également continuer de s’occuper des participants. Nous recevons encore beaucoup de questions de leur part', explique l’organisateur. 'Une orchestration millimétrée' Pour cette édition anniversaire, cinq distances seront proposées aux sportifs de tous niveaux : les 10 km, les 16 km, les 24 km, la nouvelle distance de 42 km et une option randonnée de 10 km. Des parcours qui permettront de découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de la cité romaine, du golf de Vacquerolles aux Jardins de la Fontaine, en passant même par le CHU Carémeau. D’autres lieux insolites sont au programme : le bar Victor-Hugo, l’hôtel Imperator, le Levrette café ou encore la brasserie Le Napoléon. Pour finir en beauté, tous ont la même arrivée : les arènes de Nîmes. Les tracés ont ainsi fait l’objet d’un travail de longue haleine. 'Avec mon équipe, on a visité les sites, on a regardé ce qu’il était possible de faire, c’est une orchestration millimétrée', indique Benoît Goiset. 650 bénévoles prévus Dorénavant, les organisateurs doivent donc s’atteler à rendre le trail concret. Et pour cela, 'nous avons un directeur de course coordonnant le travail de plusieurs responsables de zone, qui, eux, pilotent les équipes opérationnelles', indique-t-on du côté de l’organisation. Au total, ce sont 650 bénévoles qui seront dépêchés sur place. Parmi eux, 300 signaleurs sont prévus pour boucler le dispositif de sécurité le jour J. Leur mission ? Aider les participants à suivre le bon chemin et à traverser en toute sécurité. Ils seront ainsi positionnés dans des endroits stratégiques : à l’entrée ou à la sortie d’un site, ou encore à une traversée de rue. L’équipe organisatrice doit aussi gérer les ralentissements qui peuvent se créer à certains passages. Mais, elle a tout prévu, ayant déjà connu ces difficultés par le passé. La solution est de 'prévoir ce qui peut se passer sur le terrain', dit Benoît Goiset. Depuis l’an dernier, le NUT dispose d’un outil de calcul permettant de fluidifier la course et d’anticiper les problèmes. 'On nous reconnaît une qualité, celle de corriger ce qui n’a pas fonctionné d’une année à l’autre', se prévaut-il. Le coup d’envoi sera donné dès 7 h 30, sur l’avenue Feuchères, lançant une journée intense et riche en émotions. 'Tous ceux qui sont derrière le NUT font vivre la ville', conclut notamment Benoît Goiset





