Le mythe du couple fusionnel : une idée à déconstruire

Marie Tapernoux, experte de l'émission Mariés au premier regard, livre son point de vue sur le mythe du couple fusionnel. Elle déconstruit ce modèle idéalisé qui peut fragiliser le couple sur le long terme.

Le mythe du couple fusionnel est un concept qui est omniprésent dans notre culture, dans les films, les livres, ou encore sur les réseaux sociaux.

Ce sont ces individus qui partagent chaque instant, ne peuvent plus exister séparément, vivent l'un pour l'autre. Entre dépendance affective, perte d'identité et épuisement du lien, ce modèle de couple fréquemment mis sur un piédestal et idéalisé mérite d'être questionné. Selon Marie Tapernoux, experte de l'émission Mariés au premier regard, ce modèle idéalisé du 'couple fusionnel' loin de garantir une relation épanouie, peut au contraire fragiliser le couple sur le long terme. La raison ?

L'effacement progressif de soi au profit du 'nous'.

'Ce qui est essentiel pour que le couple puisse fonctionner et être équilibré, c'est que chacun garde un espace pour pouvoir coexister en parallèle du couple', dit-elle. La thérapeute pointe également une croyance très répandue : celle qui associe la solidité d'un couple au temps passé ensemble. Beaucoup de partenaires pensent, de bonne foi, que multiplier les heures côte à côte est gage de bonne santé relationnelle.

Marie Tapernoux nuance fermement ce postulat : 'J'entends beaucoup de personnes qui disent : 'On passe beaucoup de temps ensemble et c'est grâce à ça qu'on ira bien'. En fait, non, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité des moments qu'on passe ensemble'





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