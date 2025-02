Le mystère des Pesquiès : Un crime conjugal ou une intervention extérieure ?

Cinq jours après la découverte macabre des corps de Dawn Searle et Andrew Searle dans leur maison, l'enquête continue. Les circonstances du drame restent floues. Le procureur évoque la possibilité d'un crime conjugal suivi d'un suicide ou d'une intervention d'un tiers.

Cinq jours après la découverte macabre des corps de Dawn Searle (Kerr), 56 ans, et Andrew Searle, 62 ans, dans leur maison du hameau des Pesquiès, près de Villefranche-de-Rouergue ( Aveyron ), l’enquête continue. Jeudi 6 février 2025, à 12 h 27, les pompiers de l’ Aveyron sont alertés par un voisin. Dawn, l’épouse gît devant la porte d’entrée, partiellement dévêtue. Arrivés sur place, les secours découvrent un second corps à l’arrière de la maison et préviennent immédiatement la gendarmerie.

L’enquête, ouverte pour homicides volontaires, a d’abord été confiée à la brigade de recherches de Villefranche-de-Rouergue avant d’être prise en charge par la section de recherche de Toulouse. Sur place, des moyens importants ont été mobilisés : enquête de voisinage, perquisition du domicile, relevés d’indices par les techniciens en investigation criminelle et survol des lieux par hélicoptère. Le procureur apporte des précisions Ce mardi 11 février 2025, le procureur de la République, Nicolas Rigot-Muller, vient d’apporter des précisions sur les circonstances du drame. L’enquête 'ouverte en flagrance du chef d’homicides volontaires' se poursuit 'notamment pour déterminer si le drame résulte d’un crime conjugal suivi d’un suicide ou procède de l’intervention d’un tiers'. Ainsi, lors de la découverte des corps, Dawn Kerr présentait une plaie grave au crâne causée par plusieurs coups portés avec un objet contondant et tranchant. À proximité a été découverte une boîte contenant des bijoux, mais aucun objet ou arme susceptible d’avoir causé les blessures. De son côté, le corps d’Andrew Searle a été retrouvé pendu, sans trace de lésion de défense. Aucune trace d’atteinte sexuelle Selon le procureur de la République, les analyses effectuées lundi 10 février à l’institut médico-légal de Montpellier, ont permis de rejeter toute trace d’atteinte sexuelle sur Dawn Kerr. Celle-ci ayant reçu plusieurs coups portés au niveau du crâne au moyen d’un objet contondant et tranchant. De son côté, le décès d’Andrew Searle a été causé par la pendaison. Des examens complémentaires (anatomo-pathologiques, toxicologiques) sont en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ces décès. L’enquête, toujours en cours, vise encore à établir avec précision la chronologie des faits et les responsabilités de chacun. Les autorités cherchent encore à déterminer si ce drame résulte d’un crime conjugal suivi d’un suicide ou de l’intervention d’un tiers





Homicides Crime Conjugal Suicide Aveyron Investigation Gendarmerie

