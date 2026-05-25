Le mystère de la sélection algérienne pour la Coupe du monde 2026 : les supporters scrutent chaque arrivée à l'aéroport d'Alger

Alors que les équipes du monde dévoilent leurs listes, l'Algérie garde le silence. Les fans, journalistes et réseaux sociaux suivent le « mercato des arrivées » à l'aéroport d'Alger, analysant chaque atterrissage pour deviner la composition du groupe de Vladimir Petkovic avant le stage de préparation.

Alors que la majorité des équipes nationales ont déjà publié leurs effectifs pour la prochaine Coupe du monde 2026, la scène algérienne reste enveloppée d’un voile de mystère.

Le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petkovic, persiste dans le silence et ne révèle toujours pas la composition officielle de son groupe. Le problème est d’autant plus pressant que le stage de préparation débute ce lundi, obligeant les supporters à recourir à des méthodes improvisées pour deviner qui a été retenu.

Dès les premières heures de la matinée, des journalistes et des fans se sont installés à l’aéroport d’Alger, transformant le terminal en un véritable théâtre où chaque arrivée d’un joueur devient un indice crucial. Les réseaux sociaux s’enflamment à chaque passage, chaque visage reconnu alimentant le suspense et déclenchant des discussions en temps réel, comme si le pays entier participait à un jeu de devinettes collectif.

Sans communiqué officiel de la Fédération algérienne de football, chaque atterrissage est scruté, photographié et commenté, créant une sorte de « mercato des arrivées » où les supporters tentent de reconstituer, pièce par pièce, le puzzle du groupe. Selon plusieurs médias locaux, le technicien bosnien attend les derniers bilans physiques et médicaux avant de valider sa sélection définitive. Cette attente prolonge le suspense et alimente la frustration des supporters, qui auraient préféré une annonce claire plutôt qu’une chasse aux indices.

Parmi les joueurs déjà repérés à l’aéroport, on compte des cadres comme Amine Gouiri, Nabil Bentaleb et Luca Zidane, tous arrivés en capitale et déjà intégrés aux premiers entraînements. Leurs présences alimentent les rumeurs, mais aucune confirmation officielle n’a encore été faite, maintenant ainsi le suspense à son comble. Cette situation singulière, presque scénographique, témoigne d’une stratégie de communication atypique et soulève plusieurs questions quant à la gestion de l’équipe nationale à l’approche d’un événement majeur.

D’un côté, le mystère crée un buzz médiatique important, maintenant l’attention du public et des médias sur la sélection algérienne. De l’autre, il suscite le mécontentement parmi les supporters qui se sentent exclus du processus décisionnel.

Le suspense s’éternise tandis que le stage de préparation bat son plein, les joueurs se retrouvent déjà en plein entraînement et les observateurs attendent avec impatience le jour où la fédération dévoilera enfin la liste officielle des 26 hommes qui représenteront l’Algérie à la Coupe du monde 2026. En attendant, le « feuilleton aéroportuaire » continue, chaque avion atterissant apportant son lot de spéculations et d’espoirs pour les fans du Bled





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