Le Mystère de la Disparition de Mathieu M. Résolu : Le Frère Mis en Examen pour Assassinat

Quatre années après la disparition de Mathieu M. et de son chien, le frère de la victime a été mis en examen pour assassinat. Après des années d'enquêtes sans résultat, l'affaire a pris une tournure inattendue lorsqu'un différend familial a été identifié comme le motif du meurtre.

Le 28 mars 2021, Mathieu M., 37 ans, résidant à Caplong, près de Libourne, a disparu avec son chien et sa voiture. Quatre années plus tard, le mystère qui entourait sa disparition est sur le point d'être résolu. Ce jeudi 13 février, le frère de la victime, un agriculteur de 44 ans, a été mis en examen pour « assassinat », « modification d'une scène de crime » et placé en détention provisoire.

« Il a fini par avouer, expliquant qu'ils s'étaient disputés sur la propriété familiale pour un motif futile », a déclaré le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudel. C'était lui qui avait signalé la disparition de son frère à la police en 2021. Les investigations n'avaient rien donné pendant deux années. Les enquêteurs de la section de recherches de Bordeaux-Bouliac avaient ensuite suivi une fausse piste de rivalité amoureuse en 2023, avant de se tourner vers cette piste familiale. Le jour des faits, les deux frères se sont disputés sur la propriété familiale pour un motif futile. La tension a monté en flèche, l'auteur des faits est parti récupérer un fusil de chasse, muni de deux cartouches, et a tiré en direction de son frère, qui est décédé sur le coup. Il a également tué le chien de son frère d'un coup de carabine. Ensuite, il a incendié le véhicule de son frère, avec le corps à l'intérieur, et a dissimulé la voiture dans une casse automobile. Il a finalement avoué le meurtre à sa tante de 67 ans, qui a caché dans son domicile les deux armes à feu utilisées. « La tante de la victime a également été déférée et mise en examen des chefs de non-dénonciation de crime et de modification des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Elle a été placée sous contrôle judiciaire », a indiqué le parquet de Bordeaux.





