Le Mur de la mort à Villefranche-de-Rouergue : une aventure itinérante et impressionnante

Le Mur de la mort, une attraction qui date du tout début des années 1900, débarque à Villefranche-de-Rouergue. Cette aventure itinérante, impressionnante et accessible à toute la famille, se déroule entre adrénaline et art du spectacle.

Le Mur de la mort, une prouesse mêlant voltige à moto et spectacle musical, débarque à Villefranche-de-Rouergue. Cette aventure itinérante, impressionnante et accessible à toute la famille, se déroule entre adrénaline et art du spectacle .

Les moteurs vont vrombir, les spectateurs seront impressionnés. C'est l'objectif de la troupe du 'Mur de la mort' qui est présente, place Lescure, à Villefranche-de-Rouergue. Tout le week-end, ils vont ravir petits et grands. Le spectacle a été construit pendant la période de confinement et a déjà trouvé son public, partout en Europe.

La troupe sera présente de vendredi à dimanche. Le Mur de la mort, c'est une attraction qui date du tout début des années 1900. Dès qu'il y a eu un moteur à explosion, les premières expérimentations ont eu lieu aux États-Unis. On évolue à une personne, à deux personnes, à trois personnes, en faisant des acrobaties, en alignant différentes figures, différentes courbes.

On mélange plusieurs choses : on passe l'un devant l'autre, on fait des courses... Le spectacle est accessible à tout âge, des protections sonores sont fournies pour les plus petits. La musique répond aux motos, souffle l'organisateur. C'est grâce à l'association Derrière le Hublot que ce petit monde fait escale en Aveyron, avant de prendre la route pour la Pologne.

L'équipe a tourné en Belgique et dans tous les coins de l'Hexagone. Sur la piste, trois pilotes réalisent des cascades aériennes, lâchant parfois le guidon, bras au vent. Tout autour, les musiciens jouent au diapason de ce ballet mécanique mené par une troupe d'autodidactes





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