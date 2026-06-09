Le MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, un écran QD-OLED de haut de gamme

Le MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 est un écran QD-OLED de 34 pouces en format 21:9, capable d'atteindre 360 Hz. Cette cinquième génération de dalle apporte trois nouveautés concrètes : une structure de sous-pixels RGB en bandes verticales, un nouveau revêtement baptisé DarkArmor Film et une luminosité revue à la hausse. L'écran offre une excellente réactivité, avec des mouvements nets, une latence très basse et aucune trace marquée de reverse ghosting. En SDR, le bilan est très solide, avec une précision colorimétrique excellente en sortie de carton. En HDR, le MPG 341CQR QD-OLED X36 impressionne par sa bonne tenue en matière de colorimétrie, son contraste, et surtout par sa capacité à produire des pics lumineux très élevés pour une dalle OLED.

Le MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 est un écran QD-OLED de 34 pouces en format 21:9 , capable d'atteindre 360 Hz . Cette cinquième génération de dalle apporte trois nouveautés concrètes : une structure de sous-pixels RGB en bandes verticales, un nouveau revêtement baptisé DarkArmor Film et une luminosité revue à la hausse.

L'écran offre une excellente réactivité, avec des mouvements nets, une latence très basse et aucune trace marquée de reverse ghosting. En SDR, le bilan est très solide, avec une précision colorimétrique excellente en sortie de carton. En HDR, le MPG 341CQR QD-OLED X36 impressionne par sa bonne tenue en matière de colorimétrie, son contraste, et surtout par sa capacité à produire des pics lumineux très élevés pour une dalle OLED





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Écran QD-OLED MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 Format 21:9 360 Hz Réactivité Latence Colorimétrie HDR

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