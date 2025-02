Le Mouton Parisien: Un Chauffeur de Taxi à Nancy Transporte Un Animal jusqu\u00e0 Paris

Un chauffeur de taxi de Nancy a transporté un mouton de Nancy à Paris dans son coffre. L'histoire insolite a été racontée par le chauffeur sur les réseaux sociaux et a été largement partagée.

Un jeune chauffeur de taxi nancéien, Furkan, a vécu une journée inoubliable en transportant un mouton de Nancy à Paris dans le coffre de sa voiture. L'histoire, révélée par L'Est Républicain et confirmée par Lorraine Actu, a été décrite par Furkan comme « hallucinante ». La propriétaire du mouton, nommé Richard, effectuait un road-trip à travers l'Europe avec son compagnon à quatre pattes, qu'elle considérait comme son animal de compagnie.

La SNCF ayant refusé l'accès au mouton dans le train, elle avait fait appel à un chauffeur de taxi. Furkan, 22 ans, a accepté la course malgré les craintes de certains chauffeurs quant à l'état de leur véhicule.Furkan explique comment il a été contacté pour cette course inhabituelle : « Après mes premières courses de la journée, je retourne me garer à 10h30 dans le parking de la gare de Nancy. C’est là que j’apprends qu’une dame souhaite aller jusqu’à Paris avec son mouton. » La dame, venue de Pologne, lui a confié que Richard, son mouton, devait rejoindre Paris. Elle avait tenté de voyager en train avec Richard mais la SNCF avait refusé. Furkan a accepté la course, en expliquant qu'il avait besoin de gagner de l'argent et que la voiture n'était pas encore la sienne. Le trajet a coûté entre 500 et 1 000 euros à la cliente. Le trajet de 3 heures et 30 minutes jusqu'au jardin des Tuileries s'est déroulé sans incident. Furkan explique : « On s’est seulement arrêtés une fois pour voir s’il allait bien. Il a dormi pendant presque tout le voyage. Et pour faire ses besoins, sa propriétaire lui avait mis une couche ». Furkan souligne que cette expérience l'a beaucoup marqué et qu'il se souviendra longtemps de ce trajet insolite. Il ajoute : « On m’avait dit que c’était un métier aléatoire. Là, je suis bien sorti de ma routine. » L'histoire du mouton transporté en taxi de Nancy à Paris est devenue virale sur les réseaux sociaux et a été largement partagée.





