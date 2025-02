Le Moral des Investisseurs dans la Zone Euro S'Améliore en Février

L'indice Sentix pour la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis juillet, tiré par un rebond de la confiance en Allemagne, alimenté par les espoirs d'un nouveau gouvernement.

BERLIN (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré en février, atteignant son niveau le plus élevé depuis juillet, selon une enquête publiée lundi. Cette hausse est principalement due à un rebond de la confiance en Allemagne , alimenté par les espoirs d'un nouveau gouvernement. L'indice Sentix pour la zone euro est passé de -17,7 en janvier à -12,7 en février, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur un niveau de -16,3.

L'enquête, menée auprès de 1 111 investisseurs du 6 au 8 février, a également révélé une amélioration de l'évaluation de la situation actuelle, passant de -29,5 en janvier à -25,5 en février. Les attentes économiques pour les six prochains mois ont connu une augmentation plus marquée, passant de -5,0 en janvier à 1,0 en février, dépassant le seuil de zéro pour la première fois depuis juillet. L'enquête souligne que « la récession de l'économie allemande pèse comme une chape de plomb sur la zone euro, mais c'est précisément à partir de là qu'on peut espérer une amélioration ». En Allemagne, la plus grande économie d'Europe qui fait face à des élections fédérales ce mois-ci, les attentes se sont également améliorées, reflétant l'espoir qu'un gouvernement nouvellement élu pourrait redresser l'économie.





