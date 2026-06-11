Le Mondial 2026, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2026, est un événement historique et de grande envergure qui se déroulera conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il s'agit du Mondial de la démesure, sous la coupe de Donald Trump, qui a déjà suscité des inquiétudes et des tensions géopolitiques. Les participants, dont les équipes nationales de football, les équipes de sélection féminine et les équipes de futsal, seront 48, contre les 32 de la Coupe du monde habituelle. Les défis à relever pour l'organisation de la compétition sont nombreux, notamment en ce qui concerne le logement, la mobilité et la sécurité. Les participants devront faire face à des températures extrêmes, des conditions météorologiques difficiles et des restrictions migratoires strictes. Les médias internationaux ont déjà commencé à s'intéresser à ce Mondial, qui promet d'être une compétition historique et un événement de grande envergure.

Le Mondial 2026, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2026, sera organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada . Il s'agit du Mondial de la démesure, sous la coupe de Donald Trump , qui a déjà suscité des inquiétudes et des tensions géopolitiques.

Les participants, dont les équipes nationales de football, les équipes de sélection féminine et les équipes de futsal, seront 48, contre les 32 de la Coupe du monde habituelle. Les défis à relever pour l'organisation de la compétition sont nombreux, notamment en ce qui concerne le logement, la mobilité et la sécurité. Les participants devront faire face à des températures extrêmes, des conditions météorologiques difficiles et des restrictions migratoires strictes.

Les médias internationaux ont déjà commencé à s'intéresser à ce Mondial, qui promet d'être une compétition historique et un événement de grande envergure. Les participants, dont les équipes nationales de football, les équipes de sélection féminine et les équipes de futsal, seront 48, contre les 32 de la Coupe du monde habituelle. Les défis à relever pour l'organisation de la compétition sont nombreux, notamment en ce qui concerne le logement, la mobilité et la sécurité.

Les participants devront faire face à des températures extrêmes, des conditions météorologiques difficiles et des restrictions migratoires strictes. Les médias internationaux ont déjà commencé à s'intéresser à ce Mondial, qui promet d'être une compétition historique et un événement de grande envergure





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