Le Mondial 2026 passe à 48 équipes : tout comprendre du nouveau format

Le tournoi s'étendra sur 39 jours avec 48 nations, 12 groupes, des seizièmes de finale et la règle des meilleurs troisièmes, offrant plus d'opportunités aux équipes et modifiant le tirage des éliminatoires.

Le Mondial 2026 démarre le jeudi 11 juin sous le signe d'une refonte totale du tournoi. Les trois pays hôtes - Mexique, États‑Unis et Canada - accueilleront quarante‑huit équipes, contre trente‑deux lors des précédentes éditions.

Cette expansion, adoptée par la FIFA en 2017, implique la création de douze groupes de quatre équipes chacun, remplaçant les huit groupes habituels. Dans chaque groupe les deux premiers se qualifient directement pour les phases à élimination directe, mais pour la première fois les équipes classées troisièmes conservent une chance de poursuivre leur aventure grâce à la règle des meilleurs troisièmes.

Sur les douze équipes classées troisièmes, les huit obtenant le meilleur bilan - points, différence de buts, buts marqués, puis critères disciplinaires - accèdent aux seizièmes de finale. Cette mécanique, déjà utilisée lors de l'Euro ou de la Coupe d'Afrique des Nations, vise à offrir davantage de possibilités aux nations moins cotées, qui voient leurs perspectives de qualification s'élargir. L'ajout des seizièmes de finale constitue une nouveauté majeure.

Auparavant, les vainqueurs et deuxièmes de chaque groupe se rencontraient directement en huitièmes de finale. Désormais, les trente‑deux équipes qualifiées au terme du premier tour affrontent leurs adversaires en seizièmes, sans connaître à l'avance le tirage exact tant que les matchs de groupes ne sont pas terminés. Les meilleures troisièmes sont automatiquement opposées à un premier de groupe, alors que les premiers et deuxièmes de poule restent dans l'attente d'un tirage qui peut les placer face à n'importe quel qualifié.

Cette incertitude augmente le suspense et ouvre la porte à des duels imprévisibles tout au long de la phase à élimination directe. Le format élargi implique également une charge de travail accrue pour les joueurs et les entraîneurs. Le nombre total de rencontres passe à cent‑quatre, s'étalant sur trente‑neuf jours, soit dix jours de plus que la précédente Coupe du monde au Qatar.

Les sélections disposent désormais de vingt‑six joueurs au lieu de vingt‑trois, ce qui permet aux entraîneurs de ménager leurs effectifs et d'éviter la surcharge des titulaires. Le tournoi se conclura le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium de New York, après une campagne marathon qui fera vibrer les supporters nord‑américains pendant plus d'un mois.

Malgré les critiques initiales concernant l'allongement du calendrier et la dilution possible du niveau de jeu, les représentants de la FIFA envisagent déjà d'aller plus loin, avec la perspective d'un élargissement à soixante‑quatre équipes pour les éditions futures, idée soutenue par le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez





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Coupe Du Monde 2026 48 Équipes Meilleurs Troisièmes Seizièmes De Finale Format

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