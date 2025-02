Le Monde Numérique en Mutation, Turquie et Chômage: Les Enjeux du Jour

Ce samedi, nous abordons les transformations du monde numérique avec la Directrice Générale d'Orange et un reportage sur l'arrêt du réseau 2G. Nous analysons également les dernières données sur le chômage et nous nous rendons en Turquie, où l'industrie textile est confrontée à une crise.

Les données, l'IA et la cybersécurité sont devenus des enjeux numériques majeurs pour Orange, qui, sur un marché de plus en plus concurrentiel, s'adapte à la fois aux usages et à la profonde transformation commerciale et technique du secteur. Comment rester leader sur un marché mature ? Quels sont les nouveaux défis auxquels le groupe est confronté ? Le nombre d'inscrits à France Travail est en hausse constante, mais le taux de chômage a baissé légèrement selon l'INSEE. À la fin du trimestre 2024, il atteint 7,3% de la population active et reste quasi stable (-0,1 point par rapport au trimestre précédent). Cette tendance surprenante déjoue les prévisions à la hausse attendues depuis le dernier bilan de France Travail qui, fin janvier, annonçait une hausse de 3,9% du nombre de demandeurs d'emploi. Comment expliquer ces chiffres ? Quelles réalités du marché de l'emploi se cachent derrière ces nouveaux indicateurs contradictoires ? Si le taux de chômage se maintient autour de 7% depuis 2022, la conjoncture politique et économique actuelle freine les investissements des entreprises et explique en partie le gel des embauches. Cette situation affecte particulièrement les primo-arrivants sur le marché de l'emploi. Parmi eux, une majorité de jeunes entre 18 et 25 ans contribue à l'augmentation du nombre de nouvelles personnes inscrites à France Travail. Quelles solutions pour relancer l'emploi des jeunes ? Comment se porte réellement le marché du travail ? La tendance du chômage est-elle en hausse, en baisse ou constante ? Le débat est ouvert. D'ici la fin de l'année 2026, la technologie 2G disparaîtra de tous les réseaux en France. Cette transition, déjà en cours chez certains opérateurs, favorise le déploiement d'autres générations plus performantes comme la 4G et la 5G. Toutefois, elle laisse derrière elle des utilisateurs démunis et programme l'obsolescence d'une catégorie d'appareils de téléphonie mobile, les fameux « téléphones à clapet » et autres Nokia 3310 issus des premières générations de téléphones portables. D'autres dispositifs du quotidien sont également touchés, comme les boîtiers d'ascenseurs, les systèmes d'alarmes automobiles et les défibrillateurs cardiaques. Les opérateurs, quant à eux, se veulent rassurants et promettent d'accompagner la modernisation du réseau tout en améliorant la connectivité globale des utilisateurs. Peut-on imaginer que cette accélération creuse la fracture numérique ? Quel serait l'impact environnemental de ce changement à long terme ? Des réponses avec notre reporter. Après 14 années de guerre et de bombardements massifs, la structure économique et industrielle de la Syrie est en ruines. Toutefois, depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, les populations exilées regagnent progressivement leurs terres syriennes. Un retour qui inquiète et fragilise les économies des pays voisins, et notamment la Turquie qui compte depuis dix ans sur les travailleurs syriens pour assurer sa production textile. En 2023, un peu plus de 100 000 permis de travail avaient été délivrés, sans compter la part informelle des ouvriers non-déclarés. Le secteur, qui pèse pour un dixième du PIB turc, se prépare à cette éventuelle hémorragie de main d'œuvre et envisage d'installer des usines de l'autre côté de la frontière, en Syrie. Certains industriels projettent même la création d'un espace de libre échange pour poursuivre leurs activités. Combien de Syriens exilés feront le choix du retour ? Quelles conséquences directes pour l'économie turque ? Éclairage en direct d'Istanbul avec notre correspondant sur place. Pierre, un auditeur adepte du télétravail, se demande s'il peut suivre sa réunion du lundi matin tout en se baladant en forêt. Grève dans le jeu vidéo : 'Prétendre qu'il y a une crise à laquelle le licenciement est la solution, c'est fallacieux





