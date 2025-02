Le Monde du Web en Pleurs : Duo, la Petite Chouette Verte de Duolingo, Décédée ?

L'application d'apprentissage de langues Duolingo a annoncé la mort de Duo, sa mascotte iconique, via les réseaux sociaux. Cette annonce a déclenché une vague d'émotion et de réactions humoristiques sur le web.

Le monde numérique est en deuil. Mardi 11 février, l'application Duolingo a annoncé la mort de Duo, sa célèbre petite chouette verte. L'annonce a été faite via un message sur X, l'ex-Twitter. « Avec le cœur lourd, nous vous informons que Duo, la chouette de Duolingo est décédée », précise l'application d'apprentissage de langues dans un message visionné 61 millions de fois. « Les autorités enquêtent actuellement sur les causes de sa mort et nous coopérons pleinement avec.

Pour être honnêtes, elle est probablement décédée en attendant que vous fassiez votre leçon. Nous savons qu'elle s'est faite beaucoup d'ennemis », poursuit Duolingo. Une opération de communication ? Sur son compte Tiktok, l'application d'apprentissage de langues a également partagé un court clip. On peut y voir deux employés transporter le cercueil de Duo dans un corbillard. L'icône du compte a été remplacée par une image de la chouette décédée. Sans surprise, les réactions ne se sont pas faites attendre. La chanteuse Dua Lipa a rapidement partagé un message à ce sujet. « Till death Duo part », en référence à l'expression anglaise « Till death do us part » (Jusqu'à ce que la mort nous sépare). Le compte de World of Warcraft, PlayStation UK, Microsoft Copilot, Netflix ou encore Assassin's Creed UK, ont également partagé des montages autour de la mort de la célèbre chouette. Il faut dire que la chouette est devenue en quelques années une icône des réseaux sociaux. L'application, qui comptait en 2024 pas moins de 103,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels, fonctionne sous la forme d'un jeu. Duolingo n'hésite pas à abreuver ses utilisateurs de notifications, via l'intermédiaire de Duo. L'animal vous rappelle ainsi constamment de faire votre leçon, vous informe du nombre de vies en stock, de mettre en pause votre série pour ... jusqu'à 20 fois par jour. En cas d'absence, Duo peut même se mettre en colère.Rapidement, les internautes ont commencé à partager des mèmes autour du 'harcèlement' de la chouette. Ce 'spam' est d'ailleurs souvent mis en scène par Duolingo sur les réseaux sociaux. Sur Tiktok et X, la chouette verte menaçait souvent les utilisateurs lorsqu'ils passaient du temps sur les plateformes au lieu de réviser leurs leçons. En parallèle, Duolingo partage régulièrement des vidéos de la chouette, reprenant des tendances virales sur l'application. Duo a ainsi repris la tendance 'Very demure, very mindful', s'inspire du 'Brat summer' ou reproduit des tendances virales. Un véritable succès. Les publications de Duolingo dépassent régulièrement les 5 millions de vues. Certaines vidéos cumulent plus de 30 millions de visionnages. À tel point que la chouette est devenue un mème très apprécié par les utilisateurs. Plusieurs forums sur Reddit lui sont d'ailleurs dédiés. Parmi eux, 'duolingo meme', cumule pas moins de 70 000 adeptes. Pour le moment, les internautes en sont persuadés : Duo n'est pas réellement mort. Beaucoup soupçonnent une opération marketing pour promouvoir l'abonnement Duolingo Max de l'application. En effet, la plateforme propose aux internautes de partager leur peine en ajoutant leur 'numéro de carte de crédit afin que nous puissions vous inscrire automatiquement à Duolingo Max en sa mémoire.' Ça ne serait d'ailleurs pas la première fois. En avril dernier, la mascotte avait par exemple été vieillie pour promouvoir l'arrivée des cours de mathématiques et de musiques sur son application





