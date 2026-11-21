L'entreprise Le Monde de Noé, située à Croix, fait face à des accusations graves de maltraitance animale portées par l'association PAZ. Edgar Bonvallot réagit.

L'association PAZ a déposé plainte pour maltraitance animale contre l'entreprise Le Monde de Noé, implantée à Croix dans le Nord. Cet établissement propose des expériences immersives où les visiteurs peuvent interagir avec divers animaux de ferme et exotiques.

Dénonciations graves et plainte officielle

Le 10 septembre, l'organisation de défense animale a officiellement saisi la justice après avoir recueilli des témoignages d'anciens salariés. Ces dépositions sont soutenues par des photographies et des documents fournis par l'association. Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ, accuse l'entreprise de faire du business au détriment du bien-être animal. Elle exige la fermeture des centres et le placement des animaux dans des refuges adaptés.

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Les griefs incluent des manipulations excessives et des installations jugées inadaptées. L'association dénonce également une prise en charge sanitaire insuffisante. Elle évoque plusieurs décès évitables, tels que des perruches noyées dans un bassin ou des poissons comme des carpes retrouvés morts.

Réponse du fondateur et contexte économique

Edgar Bonvallot, le fondateur de Le Monde de Noé, a accepté de s'expliquer publiquement sur ces accusations. Il conteste fermement les faits tout en reconnaissant certaines erreurs de gestion passées. Il rappelle que son entreprise est une jeune structure familiale, autofinancée et sans investisseurs extérieurs. Cette précarité financière aurait pu expliquer certains dysfonctionnements initiaux.

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Le dirigeant estime que l'association PAZ présente une vision déformée de la réalité. Il soutient que les accusations s'appuient sur des événements isolés survenus au tout début de l'aventure. Il admet que des faits se sont produits, mais nie la construction d'un récit global faux par les plaignants.

Provenance des animaux et protocoles de soin

Concernant l'origine des animaux, Edgar Bonvallot reconnaît que certains ont été achetés, bien que la majorité provienne de sauvetages. Il cite l'exemple de Lucien, un pogona acheté car il était invendu en animalerie. L'entreprise assure que ces acquisitions servent à maintenir l'équilibre des groupes animaux.

Le Monde de Noé admet avoir recueilli certains animaux à titre personnel par le passé. Le fondateur présente ses excuses à deux associations de protection animale pour cette pratique. Il reconnaît la mort de deux perruches due à une chute dans un bassin. Selon lui, les oiseaux étaient désorientés après avoir heurté une vitre.

Améliorations et suite de la procédure

L'entreprise a adapté ses protocoles depuis ces incidents. Elle laisse désormais la lumière allumée la nuit pour aider les perruches à s'orienter. Un décès de lapin suite à une mauvaise réception a également conduit à une révision des mesures de sécurité.

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Le Monde de Noé conteste les accusations sur la santé animale. L'entreprise bénéficie d'un bilan de santé semestriel et d'un vétérinaire référent disponible sept jours sur sept. Une pétition en ligne demande la fermeture des centres par la Ville de Lille.