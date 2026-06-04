Le MLLSE G2 Pro est un mini PC compact qui propose une configuration N150, 12 Go de RAM LPDDR5 et Windows 11 Pro activé, difficile à trouver à ce tarif. Il est équipé de deux ports LAN Gigabit, idéaux pour les utilisateurs réseau, les projets domotique ou l'installation d'un petit serveur maison.

Le MLLSE G2 Pro, un mini PC à moins de 135€ avec Intel N150 et double LAN Gigabit passe à moitié prix grâce aux promos d'été d'AliExpress.

Ce mini PC propose une configuration N150, 12 Go de RAM LPDDR5 et Windows 11 Pro activé, difficile à trouver à ce tarif. Il est équipé de deux ports LAN Gigabit, idéaux pour les utilisateurs réseau, les projets domotique ou l'installation d'un petit serveur maison.

Le MLLSE G2 Pro est conçu autour du processeur Intel N150 (4 cœurs, jusqu'à 3,6 GHz, 12 W de TDP seulement) et est dimensionné pour les usages courants : navigation web multi-onglets, Office 365, visioconférences, lecture de contenus en 4K et diffusion multimédia via ses sorties HDMI ou DisplayPort. La consommation très contenue du MLLSE G2 Pro, à peine 29 W en charge maximale pour 12 W en usage courant, en fait aussi une machine particulièrement économique au quotidien





Clubic / 🏆 10. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MLLSE G2 Pro Mini PC Intel N150 Double LAN Gigabit Promos D'été D'aliexpress

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vision Pro : tout le monde le croyait mort, Apple prépare pourtant son successeurApple mise sur un gabarit particulier pour assurer enfin son succès.

Read more »

iPhone 18 Pro : une fuite révèle une batterie à peine plus grande que celle de l’iPhone 17 ProUn nouveau leak autour du prochain smartphone haut de gamme d’Apple vient jeter un froid sur les attentes liées à l’autonomie. Si la fuite se confirme, l’iPhone 18 Pro miserait sur une batterie à peine plus généreuse que celle de son prédécesseur.

Read more »

REDMAGIC 11S Pro : le smartphone qui transforme votre expérience de jeu en console proSorti en Chine le 18 mai dernier, le smartphone REDMAGIC 11S Pro sera très prochainement disponible en France ! Pour l’occasion REDMAGIC propose une offre spéciale avec un bon de réduction, un cadeau offert et un accès anticipé aux ventes.

Read more »

Sony Bravia 7 II et 9 II Pro : Des téléviseurs avec services étendus mais même hardwareSony lance les téléviseurs Bravia 7 II Pro et Bravia 9 II Pro. Contrairement à une idée reçue, la version Pro n'apporte aucune amélioration matérielle par rapport aux versions standards. Elle se différencie uniquement par un ensemble de services : garantie étendue à 3 ans avec intervention à domicile, télécommande rétroéclairée rechargeable en plastique recyclé, une plateforme VOD Sony avec plus de crédits, et une version enrichie de Voice Zoom 3. Les modèles Pro sont disponibles en Europe et aux États-Unis mais pas en France.

Read more »