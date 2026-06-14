Le ministre délégué chargé de la Ruralité visite l'Aveyron

Le ministre délégué chargé de la Ruralité, Michel Fournier, a visité l'Aveyron pour rencontrer les élus et les habitants du département. Il a commencé sa visite par la visite de l'entreprise Braley France, spécialisée dans le traitement des déchets, l'environnement, la vente et le transport, à Bozouls.

La visite du ministre délégué chargé de la Ruralité , Michel Fournier , en Aveyron marque un tournant important pour le département. Après une absence ministérielle de l'été 2025, le gouvernement Lecornu a choisi de revenir en Aveyron avec un homme de terrain, un vrai connaisseur de la ruralité .

Michel Fournier, maire de Voivres, un village des Vosges de 300 habitants, est un passionné de la ruralité. Il a été président de l'Association des maires ruraux avant d'être nommé ministre délégué chargé de la Ruralité en octobre 2025. Le sénateur de l'Aveyron, Jean-Claude Anglars, avait annoncé sa visite quelques jours auparavant sur son compte Facebook sans dévoiler la date.

Le ministre délégué chargé de la Ruralité a commencé sa visite par la visite de l'entreprise Braley France, spécialisée dans le traitement des déchets, l'environnement, la vente et le transport, à Bozouls. Il est ensuite passé sur le site d'activités de la Bouysse, à Espalion, pour participer à un temps d'échanges avec les élus sur les projets de l'Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Pour terminer sa visite officielle dans le département, Michel Fournier s'est rendu à la forge Honoré Durand. Cette coutellerie et forge familiale située à Laguiole est la première en France à avoir été certifiée Indication géographique couteau de Laguiole. Le ministre délégué chargé de la Ruralité a déjà visité l'Occitanie récemment, notamment en avril dans le Gers, où il a plaidé pour une meilleure reconnaissance de la ruralité.

Il a souligné que la ruralité représente 80 % du territoire et qu'il faut changer les regards pour la valoriser comme elle devrait l'être. Cette visite du ministre délégué chargé de la Ruralité marque un tournant important pour le département et les habitants espèrent que cela améliorera la situation en Aveyron





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aveyron Ruralité Michel Fournier Gouvernement Lecornu Braley France Espalion Laguiole

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

« Un projet emblématique » lancé en Aveyron avec la construction du futur siège de la FBTPÀ Luc-La-Primaube, en Aveyron, les travaux du futur siège de la FBTP de l’Aveyron ont débuté. Un projet ambitieux qui met à l’honneur les entreprises locales.

Read more »

Patinage artistique : les Français Cizeron et Fournier Beaudry poursuivent leur association et visent les JO 2030Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, champions olympiques en danse sur glace à Milan il y a quatre mois, ont annoncé vendredi qu’ils poursuivaient leur association avec l’ambition de viser les Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises

Read more »

Les patineurs Cizeron et Fournier-Beaudry continuent ensemble jusqu’aux JOGuillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, champions olympiques à Milan il y a quatre mois et champions du monde fin mars, ont annoncé vendredi qu'ils poursuivent leur association avec l'ambition de viser les JO-2030 dans les Alpes françaises

Read more »

Près de 600 hectares à explorer : cet espace apprécié poursuit sa transformation en AveyronNouveaux panneaux, table d’orientation et futurs rendez-vous festifs : l’Espace Décou’verte poursuit sa transformation au cœur du Bassin decazevillois.

Read more »