Le ministre de la Justice Gérald Darmanin viendra à Béziers ce jeudi

La visite du ministre de la Justice à Béziers a été reportée en début de semaine. Gérald Darmanin viendra finalement ce jeudi après-midi pour aborder les problèmes de la prison biterroise et la création d'une UHSA.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a reporté sa visite à Béziers en début de semaine. Il viendra finalement ce jeudi après-midi pour aborder la surpopulation carcérale de la prison biterroise, la future construction du centre de rétention administrative (CRA) et la création d'une unité hospitalière spécialement aménagée ( UHSA ) pour les détenus souffrant de pathologies psychiatriques.

La visite se terminera à l'Hôtel de ville où un moment privé entre Gérald Darmanin et Robert Ménard devrait être au programme. Le maire de Béziers est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire en juillet 2023 après avoir refusé de marier un homme. Le ministre de la Justice a soutenu publiquement le maire de Béziers et a rappelé qu'il était en train de préparer un texte de loi pour rendre légale une telle décision.

Robert Ménard sera jugé par le tribunal correctionnel de Montpellier le 30 septembre et risque l'inéligibilité et de perdre son mandat de maire





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