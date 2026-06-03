Le ministre de l'Éducation nationale en difficulté lors d'un test d'orthographe à la télévision

Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, a passé un test d'orthographe dans l'émission C à vous, révélant plusieurs erreurs sur des mots courants comme "accueil" ou "dilemme", alors qu'il avait récemment exigé un niveau strict en français pour le baccalauréat.

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray , a été confronté à un test d'orthographe lors de l'émission "C à vous" sur France 5 , le mardi 2 juin 2026.

La séquence, largement commentée, a révélé plusieurs difficultés de l'homme politique. En direct, il a d'abord éprouvé des problèmes avec le mot "accueil", hésitant, effaçant et réécrivant plusieurs fois sans jamais montrer son ardoise. L'animatrice Anne-Élisabeth Lemoine a remarqué que sa main tremblait et a ironiquement suggéré qu'il pourrait aller aux "rattrapages", comme au baccalauréat. Il s'est également trompé sur "dilemme", l'écrivant d'abord avec un "n" alors que l'orthographe correcte comporte un "m".

Face aux réactions négatives, il a demandé si les deux orthographes étaient possibles avant d'assumer son erreur en disant "Au temps pour moi". Par la suite, le ministre a réussi à écrire correctement "rhododendron" mais a échoué sur "coccyx", où l'animatrice a dû lui souffler la bonne réponse. Il a aussi montré des lacunes en conjugaison, incapable de conjuguer le verbe "proscrire" à la première personne de l'imparfait du subjonctif.

Sur les règles de majuscules, il semblait plus à l'aise, affirmant que "ministre" ne prend jamais la majuscule, contrairement à "président de la République", et que "Éducation nationale" dépend des usages. En revanche, il a eu plus de mal avec "Première Guerre mondiale". Après ce test, l'équipe en plateau lui a attribué la note de 15/20. Le ministre a alors profité de l'occasion pour donner un conse aux lycéens en vue du baccalauréat : "Le vrai enjeu, c'est la relecture.

Quand on écrit comme ça, on fait tous des erreurs. Ce que je veux que nos jeunes sachent c'est que ce n'est pas grave d'en faire. Par contre, prenez dix minutes à la fin pour vous relire c'est une question de respect pour vous, pour votre travail et pour votre correcteur".

Cette séquence intervient alors que le ministre avait adopté une position très ferme sur l'orthographe au baccalauréat lors d'une conférence de presse en mai dernier, déclarant : "Toute copie qui n'a pas un niveau suffisant en termes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire ne peut pas avoir la moyenne au baccalauréat". La diffusion de ce test a donc suscité de nombreuses réactions, les critiques soulignant un paradoxe entre les exigences affichées et les difficultes personnelles du ministre.

Par ailleurs, dans d'autres déclarations récentes, Édouard Geffray a évoqué plusieurs propositions, comme le début des cours à 9 heures pour respecter le sommeil des enfants, son opposition personnelle à l'entrée de Samuel Paty au Panthéon, et l'idée de réduire les vacances d'été à quatre à six semaines. Ces différentes prises de position montrent un ministre actif sur de nombreux sujets éducatifs, même si ce test d'orthographe a回落 sur sa crédibilité en matière de maîtrise de la langue française.

La scène a été largement relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias, alimentant le débat sur le niveau attendu des responsables politiques et l'importance des compétences linguistiques. Malgré ses erreurs, le ministre a tenté de relativiser en rappelant que tout le monde peut commettre des fautes, tout en insistant sur l'importance de la relecture, un conseil qu'il a adressé directement aux élèves.

Cette affaire met en lumière la pression exercée sur les personnalités publiques, surtout lorsqu'elles sont en charge de l'Éducation nationale, et la difficulté de concilier exigence pédagogique et imperfection humaine. Elle intervient dans un contexte où les politiques linguistiques et les attentes autour du baccalauréat sont au cœur des discussions, notamment avec la réforme du bac et les débats sur les méthodes d'évaluation.

Le ministre, qui a obtenu une note plutôt correcte selon les participants, a néanmoins essuyé des moqueries et des interrogations sur sa capacité à incarner l'exigence qu'il prône. La séquence a aussi permis de rappeler que même les plus hauts responsables ne sont pas à l'abri des petits accidents orthographiques, mais que la crédibilité peut en être affectée lorsque l'on défend des positions strictes.

En somme, cet épisode illustre un décalage entre le discours officiel sur la rigueur linguistique et la réalité des erreurs courantes, suscitant un débat médiatique et public sur l'autorité du ministre et la valeur des standards qu'il impose aux élèves





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Édouard Geffray Orthographe Baccalauréat Test D'orthographe C À Vous France 5 Éducation Nationale Fautes Conjugaison Majuscules

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

École : 255 signalements de violences sexistes et sexuelles enregistrés depuis janvier, la plupart contre les profs et les agentsDans le cadre des débats autour de la proposition de loi post-Bétharram, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray a annoncé 255 signalements de violences sexistes et sexuelles dans les écoles. 88 % d’entre elles concernent des personnels

Read more »

Édouard Geffray mis à l’épreuve lors d’un test d’orthographe dans « C à vous »Invité de l’émission C à vous, le ministre de l’Éducation Édouard Geffray a été soumis à un test d’orthographe et de conjugaison. Malgré quelques hésitations, il a défendu l’importance de la relecture à quelques jours des épreuves du bac

Read more »

Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, testé sur sa connaissance de l'orthographeLe ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a été testé sur sa connaissance de l'orthographe dans l'émission L'. Il a fait des fautes d'orthographe, mais a également montré des compétences en orthographe.

Read more »

“Il y a un problème !” : en direct dans C à vous, Édouard Geffray, le ministre de l’Éducation nationale, multiplie les fautes d’orthographeÉdouard Geffray, le ministre de l’Éducation nationale, était l'invité de l’émission de France 5 C à vous ce mardi 2 juin 2026. L’occasion pour celui qui venait parler de l’importance de l’orthographe de se soumettre à un petit test sur le sujet et de commettre plusieurs fautes.

Read more »