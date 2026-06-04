Le ministère de la Justice a reconnu un 'dysfonctionnement global' dans l'affaire de la disparition de Lyhanna, une enfant de 11 ans. Le porte-parole du ministère, Sacha Straub-Kahn, a admis que les magistrats et les forces de l'ordre ont pu faire preuve de retards ou de dysfonctionnements dans la procédure judiciaire contre le principal suspect, Jérôme Barella.

Le ministère de la Justice reconnaît un ' dysfonctionnement global ' dans l'affaire de la disparition de Lyhanna, une enfant de 11 ans. Le porte-parole du ministère, Sacha Straub-Kahn, a admis que les magistrats et les forces de l'ordre ont pu faire preuve de retards ou de dysfonctionnements dans la procédure judiciaire contre le principal suspect, Jérôme Barella .

Ce dernier a été accusé de viol sur mineure et a fait l'objet de plusieurs signalements et plaintes au fil des ans. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dénoncé le traitement des procédures judiciaires visant Jérôme Barella et a assuré que les responsabilités seront prises. Le rapport sur l'enquête administrative concernant une plainte pour viol visant le suspect sera rendu public.

La question du suivi judiciaire de ce père de deux enfants a pris plus de place dans le débat public en raison de son profil, marqué par plusieurs signalements ou plaintes, notamment pour viol sur mineure. Un premier signalement judiciaire a été émis en 2017 par la mère d'une adolescente de 17 ans ayant découvert que sa fille entretenait une relation avec le suspect qui avait 32 ans à cette époque.

La première avait été classée sans suite et l'enquête était toujours en cours pour la seconde. Le ministère de la Justice reconnaît que les dysfonctionnements ont pu se produire à plusieurs niveaux, y compris dans l'institution judiciaire et les forces de l'ordre. Le porte-parole du ministère a affirmé que les magistrats et les gendarmes n'ont pas fermé volontairement les yeux sur un délinquant sexuel, mais que le système prouve qu'il y a des trous dans la raquette.

La disparition de Lyhanna a provoqué une colère et une indignation généralisées sur les lenteurs de la justice





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