Le ministère de l'Éducation autorise le report de certains oraux du baccalauréat en raison de la chaleur

Le ministère de l'Éducation français a décidé de reporter localement certains oraux du baccalauréat pour éviter les épreuves dans des établissements surchauffés. Cette décision est prise face à la chaleur qui devrait toucher une grande partie de la France cette semaine.

Le ministère de l' Éducation français autorise localement le report de certains oraux du baccalauréat pour éviter les épreuves dans des établissements surchauffés. Une décision prise face à la chaleur qui devrait toucher une grande partie de la France cette semaine.

Les examens écrits du baccalauréat échappent en grande partie au problème cette année puisqu'ils ont tous été programmés le matin. La question des examens par forte chaleur est devenue un sujet récurrent des dernières années. Si les épreuves du brevet et celles du baccalauréat professionnel comportent encore des sessions organisées en après-midi, cette organisation doit évoluer.

Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray a expliqué que dans l'hypothèse où la température dans tel ou tel centre d'examen serait trop importante, le ministère se permettrait localement de décaler de quelques jours ou de quelques heures les épreuves qui se dérouleraient l'après-midi dans des établissements qui seraient trop chauds. Cette décision concerne surtout les examens organisés en journée dans des salles parfois peu adaptées aux fortes chaleurs.

La chaleur qui devrait toucher une grande partie de la France cette semaine est attendue pour être particulièrement éprouvante, avec des températures pouvant atteindre 40 degrés Celsius. Le ministère de l'Éducation cherche à éviter que les candidats et les examinateurs ne passent les épreuves dans des conditions difficiles. La décision de reporter les examens est prise pour permettre des ajustements ciblés là où la chaleur rendrait le passage des épreuves particulièrement éprouvant





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Éducation Baccalauréat Chaleur Report Examen

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