Le mini PC NIPOGI avec AMD Ryzen 7 et Radeon 780M en promotion

Ce mini PC NIPOGI équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 7735HS et d'une carte graphique Radeon 780M bénéficie d'une réduction de plus de 200 euros. Performant, compact et idéal pour le gaming, la bureautique et le montage vidéo, il prend en charge le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le codec AV1.

Vous cherchez un ordinateur à la fois pratique et performant ? Découvrez sans attendre ce mini PC de la marque NIPOGI et profitez de performances supérieures à tout moment.

En plus, il profite en ce moment d'une remise exclusive de plus de 200 euros. Dépêchez-vous, les stocks sont limités… Ce mini PC de la marque NIPOGI offre des performances élevées malgré sa petite taille. En effet, alimenté par un processeur AMD Ryzen 7 7735HS, vous pouvez réaliser toutes vos activités, même les plus exigeantes avec puissance et réactivité.

Il est ainsi capable de répondre à tous vos besoins, que ce soit pour effectuer des tâches bureautiques, de l'édition de photos et vidéos, du codage et même pour jouer à des jeux. En plus, vous pouvez dès maintenant bénéficier d'une réduction de plus de 200 euros et ainsi vous offrir ce mini PC de la marque NIPOGI au prix deCe mini PC de la marque NIPOGI est idéal si vous aimez jouer à des jeux vidéo.

En effet, avec la carte graphique AMD Radeon 780M qu'il intègre, il vous garantit une expérience de jeu d'une grande fluidité en 1 080 pixels. En plus, il est compatible avec le codec AV1, ce qui signifie qu'il peut vous offrir un affichage allant jusqu'à 8 K plus fluide et de meilleure qualité.

Ce mini PC de la marque NIPOGI prend également en charge le Wi-Fi 6 afin que vous puissiez bénéficier de taux de transfert trois plus rapides qu'avec le Wi-Fi 5. Vous pouvez aussi connecter plusieurs appareils sans fil avec le Bluetooth 5.2. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. Cette pergola à toit rétractable fait fureur chez les internautes, et vu son prix on comprend pourquoiMort de Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, à l'âge de 93 ansPasse totalement manquée, tir de la gagne loupé... la dernière minute terrible de Wembanyama qui condamne les Spurs à l'exploit face aux Knicks





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