Le mini PC MP100 de Blackview en promotion : performances gaming et 4K à prix réduit

En bref : le mini PC MP100 de Blackview, avec son processeur AMD Ryzen à 4,3 GHz, son écran 4K UHD 144 Hz et son système de refroidissement silencieux, est en ce moment à un prix avantageux grâce à une remise de 100 euros. Idéal pour le travail et le gaming, iloffre un excellent rapport qualité-prix.

Découvrez le mini PC MP100 de Blackview, un ordinateur compact alliant puissance et polyvalence pour un usage quotidien et gaming. Équipé d'un processeur AMD Ryzen atteignant 4,3 GHz et d'une carte graphique AMD Radeon, il délivre des performances élevées.

Son écran 4K UHD à 144 Hz assure une immersion visuelle optimale, notamment pour les jeux vidéo, tandis qu'un système de refroidissement silencieux (moins de 20 dB) prévient la surchauffe. Actuellement bénéficiant d'une remise immédiate de 100 euros, ce modèle avec 512 Go de stockage représente une opportunité attractive. Cet article est une production shopping indépendante de la rédaction de BFMTV, les prix étant indicatifs et pouvant changer.

BFMTV peut percevoir une commission sur les achats réalisés via les liens présents





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mini PC Blackview MP100 AMD Ryzen 4K UHD Gaming Remise 100 Euros Ordinateur Portable Polyvalent

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Ryzen 7 7700X3D officialisé au Computex : lancement le 16 juillet prochainChoses « promises », choses dues, AMD a donc bel et bien dévoilé un quatrième processeur X3D dans la gamme des « petits » Ryzen 7000.

Read more »

AMD fait bel et bien revenir le Ryzen 7 5800X3D à un prix... un poil dérangeantUne nouvelle preuve de l’exceptionnelle longévité de la plateforme AM4 mise en place il y a dix ans par AMD. Record.

Read more »

AMD Ryzen 7 9800X3D : une vraie baisse de prix sur une référence du gamingLes très bons processeurs gaming baissent rarement assez pour devenir vraiment attractifs. Quand une promo touche le Ryzen 7 9800X3D, l’un des meilleurs CPU du moment pour jouer, elle mérite donc un vrai coup d’œil, car peu de modèles offrent aujourd’hui un tel niveau de performances sur la plateforme AM5.

Read more »

Les perfs du Ryzen Z2 Extreme pour 50% de la conso ? Intel a confiance en son Arc G3 ExtremeIntel n'y va pas avec le dos de la cuillère pour promouvoir sa nouvelle puce Arc G3 Extreme qu'il voit nettement supérieure au Ryzen Z2 Extreme d'AMD.

Read more »