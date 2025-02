Le Mi-temps Thérapeutique : En Pleine Expansion en France

Le temps partiel thérapeutique (TPT) attire de plus en plus de Français en convalescence. La Drees observe une augmentation significative du nombre de bénéficiaires, ainsi que des dépenses liées à ce dispositif.

Le temps partiel thérapeutique ( TPT ), plus couramment appelé « mi-temps thérapeutique », attire de plus en plus de Français en convalescence. C'est l'observation formulée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) dans son dernier rapport publié le 13 décembre. Pour rappel, ce dispositif permet de reprendre le travail progressivement pendant un arrêt maladie , tout en continuant à percevoir des indemnités journalières (IJ).

Contrairement à ce que son nom laisse supposer, le TPT ne se limite pas à un mi-temps strict, l'activité pouvant varier de 50% à 90% du temps de travail habituel. C'est le choix opté par Garance*, cette Francilienne qui a bénéficié du TPT pendant deux ans, suite à un problème de santé : « Cela m'a permis d'avoir des horaires adaptés pour mes soins le matin, tout en conservant un pied dans l'entreprise l'après-midi. » Un compromis gagnant-gagnant : le salarié reprend son activité en douceur tout en restant rémunéré, et l'employeur conserve un collaborateur expérimenté, tout en limitant les absences prolongées. Plus particulièrement depuis 2019 : ils étaient 162 104 cette année-là, mais environ 220 000 en 2023. Plusieurs raisons expliquent cet engouement : d'abord, l'essor du télétravail pendant la crise sanitaire, qui a rendu le mi-temps plus accessible pour les métiers de bureau. Mais également plusieurs assouplissements intervenus avant le Covid qui ont facilité l'accès au temps partiel thérapeutique. Et qui dit plus de bénéficiaires, dit mécaniquement une facture plus salée pour l'Assurance maladie. En 2023, les dépenses liées au mi-temps thérapeutique ont ainsi atteint 792,9 millions d'euros, contre 514,7 millions en 2019. En clair, en seulement quatre ans, la note a bondi de moitié (+54%), soit une hausse annuelle moyenne de 11,4%. Pour autant, le coût du mi-temps thérapeutique reste relativement limité pour la Sécurité sociale : il ne représentait que 7,8% des 10,2 milliards d'euros d'indemnités journalières versées en 2023.Le mi-temps thérapeutique, une piste d'économies ? Loin de creuser à lui seul le fameux « trou de la Sécu », ce dispositif pourrait même permettre de le combler. Dans les Echos en septembre dernier, Thomas Fâtome, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), plaidait pour un recours accru à ce dispositif afin de réduire la facture des arrêts maladie. Pour ce faire, la Cnam envisage de « contacter tous les assurés qui ont un arrêt de plus de dix-huit mois pour faire le point sur leur situation, afin de voir si leur arrêt est justifié, s'il y a une reprise d'activité enclenchée, et discuter éventuellement de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique quand la situation le permet ». Une manière de faire revenir à l'emploi ces travailleurs en arrêt maladie longue durée… Et de partager la note avec leur employeur.*Le prénom a été modifié.





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Temps Partiel Thérapeutique TPT Arrêt Maladie Assurance Maladie Employeur Salarié

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Alerte Rouge en PACA : La Grippe en Pleine ExpansionFace à une épidémie de grippe en plein essor, la région PACA et Marseille ont été placées en alerte rouge. Le centre de vaccinations internationales Au 2, rue Fontaine-d’Arménie, propose des vaccins classiques et spécifiques aux voyageurs. L'article met en avant l'importance de la vaccination, avec un taux de vaccination contre la grippe plus faible en PACA que le reste de la France, malgré une population à risque plus élevée.

Lire la suite »

Paris Déco Off 2025 : L'Artisanat Renouvelé et L'Exotisme Désertique en Pleine ExpansionParis Déco Off 2025 révèle les dernières tendances en matière de papiers peints et revêtements muraux, mettant en avant un esprit artisanal revisité, des nuances naturelles et un exotisme désertique inspirant.

Lire la suite »

Derrière les cryptos et les NFT, un écosystème français du Web 3 en pleine expansionMalgré les soubresauts de ces deux dernières années, cet écosystème de technologies et services qui permettent de transférer de la valeur au sein du web continue de se développer en France. Une étude dresse un état des lieux.

Lire la suite »

La Fourche : Brasserie artisanale en pleine expansionLa Fourche, brasserie artisanale installée à Saint-Jean-d'Angély, voit son activité augmenter grâce à l'ouverture d'un nouveau local. Yannick Metge, le gérant, explique les étapes de la fabrication de ses 9 bières artisanales, l'utilisation de matières premières de qualité et ses ambitions pour l'avenir. La brasserie souhaite proposer des prix plus attractifs et développer de nouvelles recettes.

Lire la suite »

La Rochelle : les cafés créatifs, une nouvelle tendance en pleine expansionEn moins de sept mois, trois établissements basés sur le concept du café créatif ont ouvert leurs portes à La Rochelle

Lire la suite »

À Bangalore, la Silicon Valley indienne, l'intelligence artificielle en pleine expansionAvant le sommet sur l'intelligence artificielle en France, série spéciale sur France Inter “les visages de l’IA”. Ce jeudi, direction l'Inde. C'est pour l'instant avec sa main d'œuvre bon marché mais bien formée que le pays tire son épingle du jeu. Reportage à Bangalore, la Silicon Valley indienne.

Lire la suite »