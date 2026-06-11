Le Mexique triomphe de l'Afrique du Sud pour l'ouverture du Mondial 2026

Une victoire nette pour le Mexique au stade Azteca, marquée par une domination tactique et trois expulsions lors du match d'ouverture de la Coupe du monde.

Le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 a été donné sous une atmosphère électrique au mythique stade Azteca de Mexico. Le Mexique , co-organisateur de cet événement planétaire, a entamé sa marche vers le sacre par une victoire convaincante contre l'Afrique du Sud, s'imposant sur le score de deux buts à zéro.

Cette rencontre, chargée d'émotions et de tension, a vu el Tricolor s'imposer comme le maître absolu du terrain, dominant largement des Bafana Bafana dépassés par l'intensité du jeu et la ferveur des 80 824 spectateurs présents. Le Mexique a su transformer la pression immense qui pesait sur ses épaules en une force motrice, rappelant ainsi ses performances historiques dans son propre pays, notamment lors de l'édition de 1986.

L'enjeu était colossal pour la sélection mexicaine, qui ne pouvait se permettre un faux pas dès l'ouverture du tournoi devant son public passionné. Dès les premières minutes de jeu, les joueurs mexicains ont pris les commandes de la rencontre avec une détermination sans faille. Le déblocage du score est intervenu très rapidement, dès la neuvième minute, provoquant une explosion de joie dans les tribunes.

L'action a été initiée par une erreur technique regrettable de Rowen Williams, dont la mauvaise relance a permis à Erik Lira de s'interposer avec brio. Lira a su chiper le ballon à Sphephelo Sithole pour conclure froidement et ouvrir le score. Durant tout le premier acte, l'ailier gauche du Tri a été l'homme providentiel du match, multipliant les incursions dangereuses.

Outre son but, il a frôlé le deuxième but à la vingtième minute sur une tentative lointaine et a heurté le poteau à la quarante-deuxième minute, laissant les Sud-Africains dans une situation critique avant la pause. La seconde période a été marquée par un regain de tension nerveuse, transformant le match en un véritable combat physique. La discipline a rapidement fait défaut, comme en témoignent les trois cartons rouges distribués par l'arbitre au cours de la rencontre.

Le tournant majeur est survenu à la cinquantième minute, lorsque Sphephelo Sithole a été expulsé, laissant son équipe en infériorité numérique. Réduits à dix joueurs, le bloc sud-africain, initialement organisé en un 5-3-2 rigoureux, a commencé à s'effriter sous la pression constante des attaquants mexicains. C'est dans ce contexte de désorganisation que le Mexique a scellé sa victoire.

Sur un centre millimétré de Roberto Alvarado, déposé avec une précision chirurgicale, el Tri a pu doubler la mise, mettant définitivement fin aux espoirs de remontée des Bafana Bafana. Au-delà du résultat comptable, ce match d'ouverture laisse place à plusieurs analyses. Si le Mexique a démontré une supériorité technique et tactique évidente, la violence des échanges et le nombre d'expulsions soulignent l'agressivité avec laquelle les deux équipes ont abordé ce premier choc.

Le contraste était saisissant entre la marée humaine de supporters mexicains et la poignée de fans sud-africains présents dans l'enceinte. Cette victoire permet au Mexique de lancer sa compétition sur les chapeaux de roue et d'envoyer un message fort à ses futurs adversaires. Pour l'Afrique du Sud, ce revers cruel, accentué par des erreurs individuelles et un manque de sang-froid, rendra la suite du tournoi particulièrement périlleuse.

Le chemin vers les phases finales s'annonce désormais ardu pour les Bafana Bafana, tandis que le Mexique savoure un succès fondateur au cœur de sa capitale





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