Le Mexique s'impose contre la Corée du Sud et file en seizièmes de finale

Le Mexique a obtenu son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant la Corée du Sud (1-0) à l'Estadio Akron de Guadalajara. Luis Romo a inscrit l'unique but de la rencontre à la 50e minute.

Le Mexique s'est imposé contre la Corée du Sud et a obtenu son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

À l'Estadio Akron de Guadalajara, le Mexique a battu la Corée du Sud (1-0) grâce à un but de Luis Romo à la 50e minute. Ce but, né d'une erreur défensive, a récompensé l'efficacité mexicaine. La Corée du Sud a accentué la pression après l'ouverture du score, mais la défense mexicaine a résisté aux assauts et a conservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Ce succès, acquis dans la difficulté, illustre la capacité du Mexique à gérer ses temps faibles et à capitaliser sur les erreurs adverses. Les hommes de Vasco Aguirre deviennent ainsi la première nation officiellement qualifiée pour les seizièmes de finale de ce Mondial nord-américain





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