Le meurtre de Louise : comment les cellules d'urgence psychologique aident les élèves et les adultes à faire face au drame

Après le meurtre d'une élève de 11 ans, une cellule d'urgence médico-psychologique (Cump) et une cellule d'écoute du rectorat ont été mobilisées pour soutenir les élèves, les parents et le personnel du collège. Cet article explore le fonctionnement de ces dispositifs et l'accompagnement qu'ils offrent aux personnes touchées par ce drame.

Le meurtre de Louise, 11 ans, a plongé un quartier dans l’effroi. La plupart des parents d’élèves du collège André-Maurois d’Epinay-sur-Orge, dans l’ Essonne , préfèrent désormais accompagner leurs enfants jusqu’à l’établissement scolaire, inquiets après la découverte du corps de l’enfant, il y a cinq jours, dans un bois situé à quelques mètres de là. Considéré comme le principal suspect, un homme de 23 ans a reconnu avoir tué Louise, mercredi 12 février.

Pour tenter de calmer l’angoisse des adultes et des plus jeunes, une cellule d’urgence médico-psychologique (Cump), coordonnée par le Samu, a été mise en place dans la mairie d’Epinay-sur-Orge dès ce week-end. Une cellule d’écoute gérée par le rectorat et spécialement dédiée au personnel et aux élèves a également été ouverte au sein du collège.Quelles sont les spécificités de ces deux dispositifs ? Et comment travaillent leurs intervenants sur un événement aussi sensible et choquant ? Franceinfo a interrogé Thierry François, psychiatre référent de la Cump du Doubs.franceinfo: Dans quels cas déclenche-t-on une cellule psychologique ? Thierry François : Il y a deux types de cellules susceptibles d’intervenir en milieu scolaire. Celle dont on entend le plus souvent parler, c’est la cellule d’urgence médico-psychologique : on en compte une par département et elle est déclenchée par le médecin régulateur du Samu. La toute première a été mise en place en 1995, au moment de l’attentat du RER B à Saint-Michel, à Paris. Chaque Cump est composée de différents professionnels, volontaires pour en faire partie : des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, mais aussi des assistantes sociales, des ambulanciers et des assistants de régulation médicale. La majorité sont salariés d’établissements de santé et interviennent sur leur temps de travail.L’autre dispositif, c’est la cellule d’écoute du rectorat, mobilisable dans tous les départements français. C’est un dispositif propre à l’Education nationale, dans lequel interviennent des psychologues et infirmières scolaires et parfois des enseignants ou des chefs d’établissement qui ont une fibre pour l’écoute et l’accompagnement psychologique. En l’occurrence, les deux types de cellules ont été mobilisées après le meurtre de Louise. Pouvez-vous expliquer comment travaille la Cump, dont vous connaissez bien le fonctionnement ? Le médecin régulateur du Samu décide de la mobiliser sur la base d’informations qui lui remontent des équipes sur le lieu d’un événement potentiellement traumatisant. Fort heureusement, on n’a pas tous les jours des attentats en France ou l’explosion d’une usine AZF. Les interventions les plus fréquentes sont les accidents de la circulation avec des blessés graves ou des décès et la découverte d’une personne qui s’est suicidée par la famille ou un collègue. On a également un certain nombre d’accidents graves du travail, dans le BTP par exemple, ou la manutention. On est mobilisés à partir du moment où le nombre de personnes impliquées – et donc potentiellement traumatisées – est supérieur ou égal à cinq. Il faut intervenir le plus rapidement possible pour tenter de soulager les effets immédiats du stress auquel les personnes sont exposées. L’objectif est d’essayer de prévenir la survenue de troubles plus importants et plus chroniques : on essaye de limiter le stress post-traumatique. On tente de repérer les personnes qui pourraient être amenées à développer ces troubles, en leur proposant un accompagnement de plus long terme. Le fait d’être en contact dès le départ avec des professionnels de la santé mentale fait qu’ils auront moins de difficultés à consulter par la suite.Quel type d’accompagnement est proposé aux élèves du collège de Louise ? On part du principe qu’on n’a pas affaire à des personnes directement impliquées : ils n’ont pas assisté au meurtre, mais ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas touchés ou affectés. Dans ce type d’intervention, les équipes mobilisées mettent systématiquement en place des groupes de parole, en réunissant les élèves par degré d’implication. Les intervenants ont sans doute rassemblé les amis proches de Louise dans un groupe, les camarades de sa classe dans un autre, et ses enseignants doivent également être pris en charge dans un groupe spécifique. L’objectif est de faciliter la parole et les échanges, pour que chacun se sente libre de verbaliser ses questionnements. Et le gros du travail est d’aider les jeunes à gérer les choses sur le plan émotionnel. L’avantage de pouvoir laisser libre cours à ses émotions dans un groupe de parole, c’est qu’il y a une normalisation de celles-ci : le jeune voit que d’autres ressentent les mêmes choses. Il n’a pas honte et sait qu’il n’est pas anormal pour lui de vivre les choses de cette manière-là.





franceinfo / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meurtre Cellule D'urgence Psychologique Soutien Scolaire Traumatisme Accompagnement Psychologique Meurtre D'un Enfant Essonne

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un deuil immense après la disparition de Louise, élève de 6eLouise, une élève de 6e, a disparu vendredi 7 février après la sortie de son collège et a été retrouvée morte le lendemain. L'horreur et l'incompréhension s'emparent du quartier où l'enfant vivait. Des bouquets de fleurs et des messages de soutien ont été déposés devant l'établissement scolaire. La communauté locale est en deuil et cherche à comprendre ce qui a pu arriver.

Lire la suite »

Louise Chabat, fille d'Alain Chabat, frôle la mort après une piqûre de guêpeLouise Chabat, la fille cadette d'Alain Chabat, a annoncé sur Instagram qu'elle a frôlé la mort après une piqûre de guêpe qui a provoqué un choc anaphylactique. Elle a raconté son expérience effrayante, expliquant les symptômes rapides et intenses qu'elle a ressentis.

Lire la suite »

Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparition à Epinay-sur-OrgeUne jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte dans un bois à Epinay-sur-Orge après s'être volatilisée à la sortie de son collège. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. Deux personnes sont en garde à vue.

Lire la suite »

Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparition à Épinay-sur-OrgeLouise, une jeune fille de 11 ans, a été retrouvée morte dans le bois des Templiers dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février après avoir disparu à la sortie du collège André Maurois à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne. Un avis de recherche publié sur les réseaux sociaux a permis de déclencher une vaste opération de recherche. Le corps de Louise a été découvert à 2 h 30 du matin. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Lire la suite »

Tragédie à Épinay-sur-Orge : Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparitionUne jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte dans un bois près d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne, après avoir disparu vendredi soir. Son décès a ému profondément la France entière.

Lire la suite »

Le meurtre de Louise: L'enquête se poursuit après la découverte du corpsLe corps de Louise, une jeune fille de 11 ans, a été retrouvé dans un bois près de son collège. L'enquête se poursuit activement pour identifier le meurtrier et déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Lire la suite »