Le métier difficile et précaire des recruteurs de donateurs

Dans le centre de Toulouse, il est impossible de manquer les personnes en veste fluo et casquette aux couleurs d'associations. Ces recruteurs de donateurs ont pour mission de collecter des fonds dans la rue au profit d'organisations caritatives. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne sont pas des bénévoles et, pour la plupart, ne travaillent pas directement pour les ONG qu'ils représentent.

Fabrice*, responsable d'équipe chez Cause à effet, une agence spécialisée, explique : 'Les ONG sont nos clients. Nous abordons les passants et, s'ils acceptent de soutenir l'association, nous vendons le bulletin de soutien signé par le donateur.' Il précise que le tarif ne varie pas selon le montant du don : 'C'est un don régulier, mensuel. Notre objectif est donc que les gens donnent le plus longtemps possible. On estime qu'au bout d'un an, le coût de notre service est amorti et l'association commence à réellement percevoir des fonds.'Certaines associations préfèrent gérer leur collecte de fonds en interne. Toutes les ONG ne font pas appel à des agences pour leur collecte de fonds. Certaines préfèrent employer elles-mêmes leurs recruteurs de donateurs. Ghislain Gardarin, responsable du programme 'Face à face' chez Greenpeace France, défend ce choix : 'Qui de mieux pour représenter Greenpeace qu'un salarié de Greenpeace ?' Toutefois, il ne critique pas les associations qui délèguent cette tâche : 'Gérer ce type de programme est incroyablement complexe et exigeant, explique-t-il. Certains préfèrent se concentrer pleinement sur leur mission : aider les gens ou protéger l'environnement. C'est tout à leur honneur.''Je me suis fait cracher dessus' : des conditions de travail compliquées Le métier de recruteur de donateurs est précaire. Ils sont employés pour une 'mission', un CDD de cinq semaines. David* a enchaîné trois missions pour deux agences différentes, portant successivement les couleurs de la Croix-Rouge, d'Amnesty International et d'Oxfam. Il prévient : 'C'est un métier difficile, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Il m’est arrivé de me faire cracher dessus ou même frapper, se souvient-il. Ça demande une grande résistance à l’échec : on est payés à être ignorés.' Les conditions de travail sont rudes, et les méthodes de management parfois brutales. David* se souvient d’un 'entretien de mi-mission' avec son responsable, mécontent de ses performances : ' Il m’a dit qu’un enfant de six ans ou un autiste ferait mieux que moi. ' Contacté à ce sujet, son ex-employeur n’a pas donné suite. Face à ces difficultés, le turn-over est important. Pour attirer de nouveaux recruteurs, les agences proposent un salaire légèrement supérieur au SMIC. *Le prénom a été modifié





