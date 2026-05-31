Le Messie de Haendel interprété en intégrale par les chœurs Mezza Voce et franco-allemand de Toulouse à Tarbes

Une performance musicale mémorable a eu lieu dans l'église Saint-Jean de Tarbes avec l'interprétation complète du Messie de Haendel par l'ensemble vocal Mezza Voce et le chœur franco-allemand de Toulouse, sous la direction de David Ng Chin Kwee.

Dans le cadre majestueux de l'église Saint-Jean de Tarbes , une performance musicale d'une rare intensité a réuni deux ensembles choraux de premier plan pour une interprétation intégrale du Messie de Haendel .

L'ensemble vocal Mezza Voce de Tarbes et le chœur franco-allemand de Toulouse, accompagnés par l'orchestre de Toulouse et dirigés par le chef David Ng Chin Kwee, ont offert au public une evening particulièrement mémorable. Cette œuvre monumentale de la musique sacrée, composée par Georg Friedrich Haendel en 1741, a résonné sous les voûtes gothiques de l'édifice, créant une atmospheric propice à l'extase spirituelle et artistique.

Les quelque soixante choristes en scène, unissant leurs voix dans une symbiose parfaite, ont fait vivre avec une justesse remarquable les affectueuses variations de cet oratorio, depuis les accents dramatiques de la première partie jusqu'à l'allégresse triomphale de la conclusion. La direction de David Ng Chin Kwee, compositeur et pédagogue d'origine singapourienne renommé pour son expertise des répertoires anciens et sacrés, a su extraire des ensembles une précision rythmique et une palette dynamique d'une finesse exceptionnelle, sublimant notamment les chœurs les plus célèbres comme l'Alléluia.

L'orchestre de Toulouse, en parfaite symbiose avec les pupitres vocaux, a apporté une coloured instrumentale riche et nuancée, soutenant avec élégance les élans dramatiques de la partition. Les solistes, choisis avec soin parmi les rangs des chœurs, ont également su se distinguer par leur projection claire et leur expressivité contenue.

Ce concert revêtait une dimension particulière en raison du contexte anniversaire : il s'inscrivait en effet dans les célébrations du quarantième anniversaire du chœur franco-allemand de Toulouse, une formation biculturelle dynamique qui a su, depuis sa création, développer un répertoire exigeant et tisser des liens profonds entre les traditions vocales française et allemande. L'événement, orchestré au cœur même des Hautes-Pyrénées, témoigne de la vitalité de la vie musicale régionale et de l'ambition de ses acteurs de porter sur scène des œuvres d'une envergure internationale.

Le choix de l'église Saint-Jean, avec son acoustique réputée, s'est avéré judicieux, chaque voix et chaque instrument trouvant une résonance idéale pour que la musique de Haendel déploie toute sa puissance émotionnelle et dramatique. Le public, nombreux et conquis, a pu apprécier la maîtrise technique et l'engagement artistique des interprètes, offrant à l'issue de la performance une ovation méritée.

Cette réalisation collective, fruit d'un travail de préparation exigeant et d'une réelle complicité entre les deux chœurs, restera sans doute comme un des temps forts de la saison musicale tarbais et toulousaine. Elle rappelle également que le répertoire sacré classique conserve une relevance contemporaine, capable de rassembler un public diversifié autour d'une expérience esthétique et spirituelle partagée





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