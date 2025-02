Le Matin: Moment de Joie Pour La Majorité

Une nouvelle étude révèle que la plupart des gens ressentent un pic de joie le matin, tandis que leur humeur est plus basse vers le milieu de la nuit. Les chercheurs attribuent ce phénomène aux variations physiologiques, comme le taux de cortisol, ainsi qu'à des facteurs saisonniers. L'étude, menée par l'University College London, a analysé les données de santé mentale de plus de 49 000 personnes.

Êtes-vous plutôt du soir ou du matin ? À quel moment de la journée vous sentez-vous le plus en forme, le plus heureux et/ou le plus motivé ? Selon une nouvelle étude réalisée par l'University College London (en Grande-Bretagne) et publiée dans le journal scientifique BMJ Mental Health, la plupart des gens connaissent un pic de joie le matin.

Un pic de joie le matin, un creux de déprime au milieu de la nuit Pour parvenir à cette étonnante conclusion, les chercheurs britanniques ont recueilli des données concernant la santé mentale de 49 218 personnes (dont 76,5 % de femmes) entre 2020 et 2022. Ils ont ainsi pu observer plusieurs choses : premier, la majorité des personnes interrogées se sentent plus en forme le matin (avec une diminution des symptômes anxieux et dépressifs, et une augmentation du sentiment de bien-être et de satisfaction). À l'inverse, le moral serait au plus bas vers le milieu de la nuit. Comment l'expliquer ? Pour les scientifiques, des variations physiologiques pourraient (en partie) justifier ce curieux phénomène : « par exemple, le taux sanguin de cortisol est maximal peu de temps après le réveil, tandis qu'il est minimal vers l'heure du coucher », soulignent-ils. Notre humeur est saisonnière (et on se sent moins bien en hiver qu'en été) Deuxièmement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les variations d'humeur seraient plus importantes durant le week-end que pendant la semaine. Ainsi, d'après les scientifiques, le bien-être, le sentiment de bonheur et la satisfaction globale quant à la vie seraient plus élevés le lundi, le mardi et le vendredi – le dimanche, à l'inverse, serait un jour « sans ». Troisièmement, sans grande surprise, les chercheurs ont observé une saisonnalité de l'humeur avec un pic de joie en été, et une majoration du sentiment de solitude et de la souffrance psychique en plein cœur de l'hiver. Courage, c'est bientôt la fin de la déprime hivernale … Source : University College Londo





Humeur Santé Mentale Cortisol Saisonnalité Étude

