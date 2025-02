Le Maté : La Boisson Préférée des Sportifs et des Célébrités

Cette boisson traditionnelle sud-américaine séduit de plus en plus de célébrités et de sportifs grâce à ses nombreux bienfaits pour la santé et ses propriétés énergisantes.

Sabrina Carpenter, chanteuse américaine, a récemment révélé dans une interview pour le magazine Rolling Stones qu'elle était accro au maté , un thé argentin réputé pour ses nombreux bienfaits. Cette confession n'a pas surpris les observateurs, car de nombreuses célébrités et sportifs ont fait de cette boisson traditionnelle sud-américaine un élément incontournable de leur quotidien.

Comme rapporte le média britannique The Mirror, des stars du football comme Lionel Messi, Luis Suarez, Darwin Nunez, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et Paul Pogba sont régulièrement vues savourant du maté dans leur thermos, qu'il s'agisse d'entraînements ou de déplacements. Le joueur anglais Eric Dier a même qualifié cette boisson d'« addiction ». Le maté, issu de la culture des peuples autochtones Gurais et Tipus, est préparé en infusant les feuilles de yerba maté, une plante apparentée au houx. Mais cette boisson ne séduit pas uniquement les footballeurs. Le rugbyman anglais Marcus Smith et le joueur de tennis hongrois Márton Fucsovics sont également des adeptes. Fucsovics, dont le bras porte un tatouage représentant le maté, a déclaré lors d'une interview pour la télévision argentine : « J'adore le maté. Je le bois depuis trois mois et je crois que ma vie a changé grâce à cela. C'est bon pour mon humeur et cela me donne beaucoup de confiance. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à boire du maté ».Pourquoi cette boisson est-elle si populaire auprès des sportifs ? La pharmacienne Mar Sieira explique à la presse britannique : « Le maté est essentiellement une boisson stimulante qui aide à réduire la fatigue en stimulant l'activité mentale et physique. Le yerba maté est une riche source d'antioxydants ». Cependant, attention si vous êtes enceinte, allaitante ou que vous souffrez d'hypertension ou d'arythmie cardiaque, car le maté est très riche en caféine, ce qui le rend déconseillé aux enfants.En général, cette boisson peut contribuer à un mode de vie sain, estime Mar Sieira : « La littérature disponible montre que le yerba maté peut être utilisé dans le cadre d'une alimentation équilibrée pour la prévention et le traitement d'appoint des maladies chroniques ». De nombreuses études scientifiques mettent également en avant les bienfaits du maté pour la santé. Outre ses propriétés énergisantes, il pourrait contribuer à prévenir le cancer de la prostate. Selon des chercheurs, ses composés bioactifs, tels que l'acide chlorogénique, la caféine, la rutine et la quercétine, pourraient avoir de vrais avantages dans la maladie. La boisson pourrait réduire la croissance et la viabilité des cellules cancéreuses de la prostate. En effet, ces dernières cesseraient de grandir et pourraient même mourir lorsqu'elles sont exposées aux propriétés du maté. De plus, il a été constaté que consommer régulièrement cette boisson pourrait réduire ou retarder l'apparition des tumeurs. Le maté est également considéré comme un remède efficace pour stopper la constipation, la diarrhée et améliorer la digestion. Ses composés végétaux contiennent de la saponine, efficace pour détruire les parasites intestinaux. Le maté contribuerait aussi à une meilleure circulation et à un meilleur apport en nutriments et en oxygène, surtout pour les personnes souffrant d'hypertension. Enfin, cette boisson est considérée comme un allié de taille dans la perte de poids. Elle améliorerait la signalisation de l'insuline et le contrôle de la glycémie. Certaines études scientifiques suggèrent également que le yerba maté pourrait réduire les cellules adipeuses et avoir des propriétés antibactériennes. Des études supplémentaires sont cependant nécessaires sur le sujet. Quoi qu'il en soit, le maté favorisant l'élimination rapide des toxines, l'infusion est diurétique et dépurative, idéale pour une détox





