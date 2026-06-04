La Coupe du monde 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays (Canada, États-Unis, Mexique) et regroupera 48 équipes participantes. Le vainqueur d'une finale épique deviendra la troisième sélection de l'histoire à conserver sa couronne d'une édition à l'autre.

Le match France - Côte d'Ivoire est symbolique pour Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu . Le duo commentera les matchs de la Coupe du monde 2026.

La compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays (Canada, États-Unis, Mexique) et regroupera 48 équipes participantes. Le vainqueur d'une finale épique deviendra la troisième sélection de l'histoire à conserver sa couronne d'une édition à l'autre. Ce jeudi 4 juin 2026, TF1 diffuse un premier match amical, opposant la France à la Côte d'Ivoire.

Les Bleus vont tenter d'engranger de la confiance auprès du public français avant le lancement officiel de la Coupe du monde 2026. Comme habituellement sur la Une, les supporters pourront suivre le match. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu vont-ils commenter la Coupe du monde 2026 ? On n'entendra pas les voix de Bixente Lizarazu et de Grégoire Margotton pour commenter les matches de la Coupe du monde 2026.

En effet, TF1 ne diffusera aucun match de la compétition. Les supporters vont ainsi se familiariser avec de nouvelles voix. Voix habituelle du groupe M6, Cyril Féraud, un 'Olivier Minne-bis' ? Vincent Lagaf', qui a refusé d'animer Fort Boyard, donne son avis sur l'animateur.

Zinedine Zidane a rencontré sa compagne alors qu'il avait 17 ans. Aujourd'hui il est toujours avec sa femme, Véronique. Ils sont plus amoureux que jamais, après 30 ans de relation. Le couple s'est marié en 1994 et ont quatre enfants.

Le 28 juin 2024, Zinedine Zidane et son épouse ont célébré leurs noces de perles. Laurent Blanc partage sa vie avec sa femme Anne Blanc. Nés à quelques jours d'intervalle, ils ont grandi ensemble. Le couple à 3 enfants : Alex, Clément et Davy.

Depuis 2017, le champion du monde a retrouvé l'amour auprès de la première skieuse libanaise à avoir pris part à des Jeux olympiques d'hiver : Jackie Chamoun. Ensemble, ils sont parents de deux filles, Gaïa née en septembre 2017 et Alessia née le 7 janvier 2020. A l'époque de la coupe du monde, entre 1998 et 2000, Fabien Barthez est en couple avec le mannequin canadien Linda Evangelista.

Le 16 juin 2004, il épouse Aurélie avec qui il a deux enfants, Lenny, né le 22 juin 2003, et Aldo, né le 21 décembre 2007. Youri Djorkaef et sa femme Sophie connaissent une belle histoire d'amour, puisque depuis leur rencontre les deux amoureux ne se sont plus quittés. Youri Djorkaeff est marié à Sophie, il l'a rencontrée alors qu'il était encore jeune joueur à Grenoble. Ensemble, ils ont trois enfants : Sacha, Oan et Angelica.

Robert Pirès rencontre ensuite Jessica Lemarié. Le couple se marie en 2013 et ont 3 enfants : Naïa en 2005, Théo en 2008 et Alessio en 2011. Après 21 ans dont 11 ans de mariage, Robert a officialisé sa séparation avec sa femme en septembre 2024. Marcel Desailly était marié avec Virginie, ensemble ils ont quatre enfants.

Les deux amoureux sont restés en couple jusqu'en 2018 mais leur divorce n'est officiellement prononcé qu'en 2021. Emmanuel Petit et Agathe de la Fontaine se marient dans les année 2000. Ensemble ils ont une fille : Zoé. Leur idylle se brise quelques années après.

Emmanuel Petit retrouve l'amour aux côté de Maria et se marient en 2014. Ensemble ils ont eu deux enfants, Violette et Scala. Mais depuis 2006, l'ex footballeur est en couple avec la comédienne et chanteuse Claire Keim. Avec qui il a eu une fille prénommée Uhaina.

Avant cela, Thierry Henry a eu une première épouse, Claire Merry. Ensemble, ils sont restés mariés de 2005 à 2007. Depuis 2015, il est en couple avec la journaliste de M6 Kareen Guiock





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